CAC40 : pause après deux séances de gains vigoureux

20/08/2019 | 13:18

La Bourse de Paris marque le pas après des gains de 1,2% vendredi et de 1,4% lundi, se maintenant autour de 5373 points en milieu de séance, la faible actualité du jour incitant à faire une pause avant les rendez-vous de la deuxième partie de semaine.



'Une nouvelle accélération au point pivot des 5410 permettrait à l'indice CAC 40 de valider définitivement son activité de rebond et d'initier la construction d'une phase haussière', estime Kiplink Finance.



Ce dernier met toutefois sous surveillance un retournement de tendance sur le principal seuil des 5310, considérant qu'une 'cassure plus franche des 5255 entrainerait un nouveau changement de configuration'.



Le calme règne ce mardi sur les marchés, aucune donnée macroéconomique n'étant attendue ce jour et le prochain grand rendez-vous de la semaine n'étant pas avant mercredi soir, avec la parution des 'minutes' de la dernière réunion du FOMC.



Le colloque de Jackson Hole qui suivra sera aussi surveillé de près. 'L'idée reste que les banquiers centraux vont devoir baisser les taux de manière agressive au cours des mois qui viennent', affirme ainsi Kyle Rodda, analyste chez le courtier britannique IG.



Dans l'actualité des valeurs, Casino avance de 5,5% après la validation par son conseil de nouveaux arbitrages d'actifs en France, ainsi que d'une modification finale de son offre d'acquisition des parts détenues par Éxito dans GPA via Segisor.



Publicis Groupe stagne (-0,2%) sur fond d'acquisition de Rauxa, agence indépendante de marketing intégré aux Etats-Unis, qui rejoindra Publicis Media, le pôle de solution media du groupe de communication.



