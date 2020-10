CAC40 : pause symbolique sous 4.900 après 4 séances de hausse

07/10/2020 | 18:35

La Bourse de Paris en termine sur un repli symbolique de -0,28% à 4.882 qui reflète bien le profit moyen de la séance, le CAC40 ayant évolue 90% du temps 0,2% en dessous ou 0,3% au-dessus de ce seuil, les 4.900 faisant un peu office de résistance.



Wall Street efface comme prévu ses pertes de la veille avec des gains voisins de +1,5% sur le Dow Jones, +1,3% sur le Nasdaq et le S&P500.



Wall Street se reprend bien après avoir connu un 'sell off' mardi soir vers 20H50 en apprenant la décision de Donald Trump de geler les négociations sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine, alors qu'un compromis au Congrès (autour de 1.500/1.600Mds$) avec les démocrates semblait proche.



Mais Donald Trump n'est pas pour rien 'l'ami des marchés': il annonce des 'aides ciblées' afin de secourir les secteurs les plus vulnérables comme l'hôtellerie/restauration, le transport aérien (qui va bénéficier d'une enveloppe de 25ds$ disponible immédiatement pour payer les salaires de pilotes et personnel de bord ou au sol qui ne travaillent plus avec une chute de 70% à 80% du trafic, 6 mois après un arrêt complet des vols qui a mis les compagnies aérienne K-O, au bord du dépôt de bilan).



Le plus surprenant dans la hausse du, c'est que les GAFAM ne souffrent pas de la constitution d'une commission parlementaire anti-trust au Congrès: elle a prévu de se pencher sur le monopole de fait de quatre des cinq 'GAFAM' (Apple, Facebook, Google et Amazon), qui pourraient se voir interdire de nouvelles acquisitions susceptibles de renforcer leur ultra-domination sur leurs marchés respectifs.

Paradoxalement, Apple gagne +1,4%, Amazon +2,1% et Alphabet ou Facebook ne cèdent que -0,1% et -0,5% respectivement.



Peu de données 'macro' à se mettre sous la dent ce mercredi: le gouvernement espagnol revoit fortement à la baisse ses projections de PIB à fin 2020, de -9,2% vers -11,2%... sans que cela affecte l'ambiance sur les marchés.

En Asie, les investisseurs avaient tendance à relativiser toutes les mauvaises nouvelles de la soirée de mardi, puisque l'indice Nikkei de Tokyo cédait moins de 0,1% en fin de séance, tandis que l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong prenait 0,4%.



Du coté des valeurs, Société Générale poursuit son redressement avec +1,6%, Engie prend +2%, Publicis et Arcelor s'impose en fin de parcours avec +2,7% et +3%.



Total (-1,2%) annonce son entrée dans l'éolien flottant en France, en devenant actionnaire à 20% du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé en Méditerranée, au large de Gruissan et à proximité de Port-La-Nouvelle, projet détenu majoritairement par Qair.



Safran (-0,2%) annonce le succès du placement de l'émission d'obligations de type OCEANE à échéance 15 mai 2027, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 200 millions euros.



Eurofins Textile Testing Spain annonce le lancement et la validation d'une nouvelle méthode de test pour évaluer la capacité de filtration de masques pour des particules de 100 nanomètres, la taille moyenne estimée du virus SARS-CoV-2.





