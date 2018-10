CAC40 : peine à accrocher les 5.500 malgré records à W-Street

03/10/2018 | 16:44

Le CAC40 (+0,6% à 5.500) renoue avec les 5.500 points, effaçant ses pertes de la veille.

L'Euro-Stoxx50 rebondit également (à 3.414, +0,75%) grâce à l'embellie italienne (+1,2% à Milan).

Reste que l'aversion au risque italien demeure élevée, même si les taux longs se détendent en Italie, ils culminent au-delà de 3,35% (contre 3,475% mardi soir), et les opérateurs restent focalisés sur des actifs jugés plus sûrs comme les Bunds allemands.



'Les questions politiques demeurent un point sensible avec le bras de fer entre Bruxelles et l'Italie en attendant la présentation officielle du projet de budget de Rome le 15 octobre et avec la fin, aujourd'hui, de la conférence annuelle du Parti conservateur britannique', justifie Danske Bank.



Wall Street ne lâche rien et le Dow Jones (+0,6%) pulvérise un nouveau record absolu à 26.933, tutoyant désormais les 27.000, le S&P500 (+0,5%) retrace à 1Pt d'indice près son précédent record absolu des 2.941Pts.



Les chiffres US du jour apportent du soutien: selon l'enquête mensuelle ADP, le secteur privé américain a généré 230.000 emplois en septembre, un score nettement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui était de +187.000.



Il reflète en outre d'une forte accélération par rapport aux 163.000 créations de postes enregistrées au mois d'août (chiffre non-révisé).



Les résultats mensuels de l'enquête ADP sont publiés deux jours avant le rapport officiel du Département du Travail, qui selon le consensus, devrait faire état d'environ 185.000 créations d'emplois non-agricoles dans le secteur privé en septembre.

L'autre 'chiffre du jour' concerne l'activité dans le secteur tertiaire : l'indice ISM (Institut for Supply Management) des 'services s'est établi à 61,6 pour le mois écoulé, contre 58,5 en août, déjouant largement un consensus de 58,1.



Mais gros bémol à cette 'bonne surprise', l'indice 'IHS Markit/PMI des services' chute symétriquement de 54,8 en août vers 53,5 en septembre (la plus faible croissance depuis janvier).

Comment interpréter des chiffres aussi contradictoire concernant une seule et même réalité ?

Enfin, les stocks de brut hebdomadaires US chutent de -8 millions de barils, le 'WTI' repasse les 75$ à New York.



En Europe, l'indice PMI Final IHS Markit composite de l'activité globale dans l'Eurozone s'inscrit à 54,1 en septembre (légèrement en-dessous de l'estimation flash à 54,2), en baisse de 0,4 point par rapport à août et signalant donc un ralentissement de l'expansion du secteur privé de la zone.



Du coté des valeurs, Michelin (+2,3%) est dopé par une reco positive de Morgan Stanley et Altran s'envole (de +8,5%) dopé par le relèvement de recommandation, par Kepler Cheuvreux.



Dans une interview accordée au Financial Times (FT), le patron et principal actionnaire de Casino, Jean-Charles Naouri, récuse de nouveau tout rapprochement avec Amazon ou Carrefour.



Iliad Italia annonce avoir obtenu un portefeuille de fréquences 5G dans le cadre des enchères en Italie. Le Ministère du Développement économique italien (MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico) a communiqué hier soir les résultats de l'appel d'offre sur les fréquences mobiles pour la 5G en Italie. (Iliad perd 2% à Paris).



Alstom a réalisé la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie (co-entreprises Renewables, Grid et Nucléaire). Le groupe a reçu pour ces opérations un montant total de 2,594 milliards d'euros.



L'action Bureau Veritas perd près de 3% à la Bourse de Paris après une dégradation de son conseil par Credit suisse. L'influent bureau d'études a révoqué son conseil d'achat ('surperformance') pour une position neutre, l'objectif de cours étant écrêté de 24 à 23,5 euros.



Oddo maintient sa recommandation à l'Achat sur le titre Bouygues et son objectif de 49 E suite au Capital Markets Day organisé hier par le groupe dédié à ses activités de construction.





