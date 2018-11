CAC40 : peine à grappiller 0,2%, le pétrole au plus bas à 58$

13/11/2018 | 15:13

La Bourse de Paris va tenter d'échapper à une quatrième séance de baisse consécutive : si hier le CAC 40 a reculé, comme l'ensemble des places européennes, de près de 1%, il se redresse de +0,2% vers 5.068/5.070, pas assez pour valider un retour au-delà des 5.100 points.

L'Euro-Stoxx50 se redresse de +0,3% vers 3.210, là aussi, ce sursaut apparait bien timide en regard d'une chute de -1% la veille.



Les éléments techniques et la vulnérabilité que l'on constate pourraient ramener le CAC au contact des 5.050 points, niveau au combien important à la sauvegarde d'une poursuite haussière, avertissent les chartistes.



'Techniquement, le premier point de chute est à 5.005 points mais en configuration graphique négative la zone de soutien long terme est à 4.900/4.925 points, soit les plus bas annuels. À scénario contraire et dans le cas d'un retournement soudain gonflé d'optimisme, la résistance des 5.145 demeure le point pivot technique de court terme pour un retour en grâce rapide de l'indice parisien', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



La journée est encore assez 'light' du côté des statistiques... mais un chiffre retient l'attention: la croissance du crédit bancaire a fortement

ralenti en Chine en octobre malgré, à 100,2Mds d'équivalent $ alors que les

économistes attendaient en moyenne 130Mds$

Les crédits souscrits par les particuliers, principalement immobiliers, ont

ainsi représenté 80,9% des nouveaux prêts en octobre, contre

54,7% en septembre, le crédit aux entreprises a chuté de 25Mds$.



Du côté des changes, l'euro se redresse un peu à 1,1250$. La monnaie unique européenne continue de pulvériser son récent plancher des 1,13, et connaît un plus bas depuis juin 2017. Certains craignent même que cela ne constitue un signal de rupture majeure, en direction des 1,11 ou des 1,09 dollar !



Le pétrole aligne une 13ème séance de baisse, le 'WTI' chute de -2% vers 58,3$ alors que Donald Trump met la pression sur l'OPEP pour qu'il maintienne se production à un niveau qui excède largement la demande.

Technip chute de -3% et Total de près de -2%... ce qui plombe le CAC.



La période des résultats trimestriels approche de son terme.

La plus forte hausse (+8,2%) du SBF 120 est à mettre au crédit d'Elior Group, qui a annoncé une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas, revue qui pourrait se traduire par une séparation d'Areas du reste du groupe.



Air France-KLM (+2,7%) indique qu'un accord a été signé avec la CFDT, la CFE-CGC-UNAC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA, permettant la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement, issus des ordonnances Travail de 2017.



Getlink revendique un record historique pour Le Shuttle Freight au mois d'octobre avec 152.129 camions transportés, soit 7% de mieux qu'en octobre 2017, et son meilleur mois d'octobre depuis 2002 pour les Navettes Passagers avec 204.049 véhicules (+3%). Le titre est logiquement bien orienté : +1%.





