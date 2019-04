CAC40 : pénalisé par Trump (qui fait rechuter Airbus de -2%)

09/04/2019 | 15:27

La Bourse de Paris retrouve ses planchers d'ouverture (-0,4% vers 5.450) après avoir inscrit un nouveau record annuel vers 12H30 (à 5.492).

L'Euro-Stoxx50 obéit au même schéma et lâche -0,3% à 3.428Pts.



L'argument n'avait plus aucune pertinence 2 heures auparavant mais les opérateurs citent les incertitudes persistantes sur le commerce international, lesquelles viennent d'être renforcées par un tweet de Trump qui se prépare à infliger 11Mds$ de droits de douane supplémentaires sur des produits importés d'Europe en riposte aux prétendues subventions accordées à Airbus (et ce au moment où son concurrent Boeing est en difficulté sans qu'Airbus y soit pour quoi que ce soit).



La 'guerre commerciale' reste l'un des principaux sujets de préoccupation pour la croissance mondiale. Les marchés actions réagissent, voire 'sur-réagissent' aux informations sur les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis', note Aurel BGC.



Néanmoins, certains analystes évoquent pour leur part un 'air de printemps', qui commencerait à souffler sur les marchés.



'Trois statistiques publiées la semaine passée (PMI chinois, production industrielle en Allemagne et créations d'emplois aux Etats-Unis) ont donné l'espoir d'une stabilisation de l'économie mondiale après les signaux préoccupants des derniers mois', souligne un trader.



C'est la journée de demain qui devrait être décisive, et donner une réelle orientation à cette semaine. Les opérateurs devront en effet composer avec la tenue d'un sommet extraordinaire sur le Brexit, la réunion de la BCE jeudi et la parution des dernières 'minutes' de la Fed.



Vendredi, les opérateurs prendront connaissance des résultats trimestriels des banques américaines JPMorgan Chase et Wells Fargo, toujours très suivies par les marchés.



D'ici là, aucune statistique de premier plan n'est à l'ordre du jour.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1280 dollar (+0,2%). Le Brent plafonne vers 71,25 dollars et consolide de -0,5% vers 70,8$.



Dans l'actualité des valeurs, Société Générale et BNP-Paribas sont en tête avec +1%.

Sté Générale annonce des projets d'ajustements dans l'ensemble de ses activités, projets envisagés qui pourraient entraîner en tout près de 1.600 suppressions de postes dans le monde.



Total et ses partenaires annoncent avoir signé l'accord gaz avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, définissant le cadre fiscal pour le projet Papua LNG et leur permettant de lancer les études d'ingénierie qui conduiront à une décision finale d'investissement en 2020.





