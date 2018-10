CAC40 : pénalisé par la Chine, l'Italie, pétrolières et luxe

08/10/2018 | 15:14

Le CAC40 double la mise à la baisse en réitérant une chute de près de 1% qui ramène l'indice au contact des 5.300Pts.

L'E-Stoxx50 n'est pas mieux loti avec -0,9% à 3.315Pts, dans le sillage de Francfort (-14%) et de Milan (-2,1% alors que les bancaires subissent une nouvelle vague de liquidation).

La journée avait mal commencé en Asie où la bourse de Shanghai a dévissé de -3,7%, Shenzhen de -4%, alors que le ton monte avec Washington et que l'indice Caixin des 'services' chute.

Les opérateurs ne sont nullement rassurés par l'annonce que la PBOC réduit d'un point de pourcentage le taux de réserves obligatoires pour la plupart des banques (ce qui équivaut à 110Mds$ de capacité de prêts en plus): il s'agit de la 4ème baisse de cette année et cet 'activisme' commence à passer pour une tentative un peu désespérée de maintenir coûte que coûte le PIB chinois sur la trajectoire des +6,5%.



Les nouvelles ne sont pas bonnes non plus en Europe puisque la production industrielle de l'Allemagne chute de -0,3% en août (selon Destatis) au lieu d'un rebond de +0,4% anticipé (après un repli de 1,3% le mois précédent, révisé de -1,1% en estimation initiale).

Enfin, le rendement du BTP italien s'envole au-delà des 3,5%, jusque vers 3,52%, alors qu'une révision à la baisse de la note de l'Italie est anticipée.



D'autres données macroéconomiques sont attendues cette semaine: notamment les chiffres de production industrielle et de balance commerciale des grands pays européens, ainsi que ceux de l'inflation aux Etats-Unis.



Alors que l'Italie inquiète les cambistes, l'Euro rechute de -0,6%, vers 1,1465E, au plus bas depuis le 20 août dernier, et même plus bas que le 29 mai dernier (test des 1,15/$).

La vigueur du Dollar plombe le pétrole: le baril de Brent rechute de -1,5% vers 82$ à Londres.



Dans l'actualité des valeurs, et malgré la hausse des taux, les bancaires sont à la peine avec Sté Générale -2,1%, Crédit Agricole -1,8%.

Les valeurs du luxe continue de dégringoler (Kering avec -2,5% rentre en territoire de correction avec -20% sur ses sommets).

Mauvaise journée également pour les valeurs parapétrolières avec Vallourec (-5%) et Technip (-3%) qui ferment la marche du SBF-120 et du CAC40.



Safran (-1,7%) a annoncé vendredi soir que sa convention d'achat d'actions signée le 29 juin dernier avec un prestataire de services d'investissement est prorogée du 31 octobre au 22 novembre 2018.



Pour renforcer leur coopération dans le gaz naturel et la pétrochimie, Total (-1,6%) a indiqué avoir signé avec le groupe algérien Sonatrach deux nouveaux accords dans le cadre de leur partenariat global annoncé en 2017.



Air France-KLM fait part ce matin d'un trafic passage total en hausse de 3,3% en septembre, sur la base d'une capacité en progression de 3%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,2 point à 88,6%.



EDF et GIBB, acteur majeur du secteur de l'ingénierie en Afrique ont signé les accords d'investissement d'EDF dans GIBB Power, société d'ingénierie de Gibb Engineering and Architecture spécialisée dans le domaine de l'énergie.



Edenred annonce qu'à compter de ce 8 octobre, les conseillers du Crédit Mutuel et de sa filiale, le CIC, commercialiseront sa carte Ticket Restaurant, partenariat qui permettra à Edenred d'accélérer sa croissance sur le marché français.





