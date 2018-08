CAC40 : perd le contact avec les 5500, hausse du $ sans effet

02/08/2018 | 15:09

La Bourse de Paris a creusé ses pertes jusque vers 5.446 en fin de matinée (-0,9% environ) avant de reprendre lentement du terrain (-0,6% à 5.465).

L'Euro-Stoxx50 chute de -1%, dans le sillage de Francfort qui chute de pas loin de -1,5%.

Wall Street est attendu en repli de -0,5% au lendemain de la réunion de politique monétaire de la FED.

Elle a annoncé le maintien de l'objectif de son principal taux d'intérêt hier soir tout en mettant l'accent sur la 'force' de l'économie américaine et la nécessité d'adapter sa politique à cette vigueur généralisée.



Ceci conforte largement probabilité d'une hausse de taux au mois de septembre... ainsi que fin décembre.



La Banque d'Angleterre annonce sans surprise une hausse du taux directeur de 25 points de base, à 0,75% Plus de 90% des intervenants de marché avaient déjà pricé ce scénario, Mark Carney explique que la croissance 2018 devrait atteindre +1,8% et que l'inflation devait être contenue.

Mais les perspectives demeurent très incertaines du fait du 'Brexit', il est donc nécessaire de se ménager une marge de manoeuvre.



Les taux britanniques ne sont pas les seuls à préoccuper les investisseurs aujourd'hui : la confirmation, après clôture, que Donald Trump a bien l'intention d'imposer des droits de douane à 25% sur quelque 200 milliards de produits chinois importés aux Etats Unis pèse déjà sur les premiers échanges du jour.



S'agissant des statistiques, le Département américain du Travail a dénombré 218.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 28 juillet, un chiffre en hausse symbolique (de +1.000) alors que le consensus tablait sur +220.000 inscriptions.



Wall Streety découvrira à 16H les commandes à l'industrie américaine.



Sur le marché des changes, l'euro recule, s'affichant à 1,162 dollar (-0,33%). C'est le cas aussi du Brent: il cède -0,8% 72,00$.

Pour une fois, la force du Dollar n'est pas perçue comme un facteur positif en Europe



Dans l'actualité des valeurs, Amundi signe la plus belle performance de la matinée sur le SBF 120. Le titre du groupe avance de 8,5%, sur fond de publication d'un résultat net ajusté de 252 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, en progression de 12,2%, grâce à un effet de ciseaux favorable entre la progression des revenus de gestion et la réduction des charges d'exploitation.



Le titre CGG s'adjuge +4%. Le groupe a dévoilé ce matin un résultat net part du groupe de 47,4 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2018, à comparer à une perte de 169,7 millions sur la même période de 2017, et un EBITDAs des activités de 110 millions, soit un taux de marge de 33%.



Société Générale (-2,2%, devant BNP -1,9%) a dévoilé au titre du deuxième trimestre 2018 un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 8,6% à 1.265 millions d'euros, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent quasiment stable (+0,4%) à 2.084 millions.



Toujours en sous-jacent (ajusté des éléments non économiques), le produit net bancaire s'inscrit en croissance de 1% (+2,3% à périmètre et taux de change constants) à 6.454 millions d'euros, pour des frais de gestion en hausse de 1,3% à 4.370 millions.





