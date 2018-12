CAC40 : perd presque -3%,Dow Jones à -500Pts (affaire Huawei)

06/12/2018 | 16:44

La Bourse de Paris accroît ses pertes, qui flirtent désormais avec les -3%) vers 4.798Pts, pulvérisant le plancher annuel des 4.925Pts de fin octobre et du 20 novembre.

L'Euro-Stoxx50 n'est pas mieux loti avec -2,8% à 3.062Pts, alors que Francfort dévisse de -3,1%.

la réouverture de Wall Street s'avère aussi négative que redouté avec -1,8% sur le Dow Jones, -1,7% sur le S&P500% après la journée d'hommage à George Bush Sr. hier.

Ce matin, les places asiatiques ont dans le rouge : Hong Kong a chuté de -2,5%, Tokyo et Shanghai de -1,9%.



Tout est parti de l'annonce que la fille du fondateur de Huaweï, Wanzhou Meng (actuelle CFO du groupe), a été arrêtée par les autorités canadiennes à la suite d'une demande d'extradition vers les Etats-Unis'.

Cela devient une affaire économico politique majeure avec la réaction très vive de Pékin qui exige une libération immédiate, avec des menaces à peine voilées de rétorsion du même ordre à l'encontre de citoyens américains séjournant en Chine.

'Son arrestation soulève un certain nombre de questions sur les perspectives d'un accord commercial sino-américain, même si des commentaires encourageants avaient été formulés des deux côtés du Pacifique hier', indique la banque danoise Danske Bank.



Wall Street n'a pas de quoi se rassurer avec le publication d'une série d'indicateurs américains ce jeudi.



Le menu était copieux: l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé au mois de novembre évalue à +179.00 le nombre de nouveaux jobs, en ligne avec le consensus (le chiffre d'octobre n'est quasiment pas révisé, à 225.000 contre 227.000 initialement).



La croissance de la productivité US au T3 a légèrement augmenté, de 2,2% à 2,3% selon le BLS (Bureau of Labor Statistics) et la hausse de la production s'établit à +4,1%, le nombre d'heures travaillées à +1,8%.



Le déficit commercial américain grimpe de +1,7% en octobre, à 55,5Mds$, et le déficit vis à vis de la Chine bat un nouveau record absolu, malgré la mise en place des surtaxes douanières américaines (c'est assez classique puisque les UAS importent 90% des jouets vendus entre le 25 novembre et Noël depuis la Chine).

Enfin, les demandes 'hebdo' d'assurance-chômage ont diminué de -5.000 à 231.000.



Le Dollar reperd -0,5%, vers 1,1400/E. Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain replonge de -2% vers 60 dollars en attendant les annonces de l'OPEP, qui se réunit aujourd'hui à Vienne: des coupes de production sont attendues, mais sans chiffres précis à ce stade.



Côté valeurs cotées, l'affaire Huaweï impacte toutes les valeurs technos, Atos ou St-Micro chutent de -5,5%, Capgemini (-5,6%) est en outre pénalisé par un abaissement de recommandation par Barclays. Sanofi annonce 670 suppressions de postes dans ses fonctions support en France d'ici 2020.



Latécoère dévisse de 18% pénalisé par un 'warning' sur sa rentabilité pour 2019 malgré une hausse sa prévision de C.A; Recylex chute de 8%, affecté de nouvelles discussions avec ses créanciers suite au performances décevantes d'un de ses sites en Allemagne (recyclage batteries). BioMérieux perd -5,9% en raison d'une baisse de sa recommandation par Kepler Cheuvreux.



La descente aux enfers se poursuit sur LDLC avec -12% ce jeudi, soit -42% sur la semaine écoulée et -56% en 1 mois.



