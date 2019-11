CAC40 : pertes fortement réduites, le 'Dow' vers 9ème hausse?

13/11/2019 | 16:49

La Bourse de Paris se redresse et ne s'effrite plus que de -0,2%, vers 5.910Pts : le CAC40 ne veut rien lâcher après 6 semaines de hausse (il a perdu au pire -0,8% ce mercredi).



L'Euro Stoxx50 se refait également une santé et renoue avec les 3.700Pts... mais que ce soit dans la consolidation initiale ou dans la phase de rebond actuelle, les volumes demeurent toujours aussi indigents.



A Wall Street, les 0,3% de repli initial se sont transformés en -0,1% au bout d'une heure de cotations, et à ce rythme, les indices US repasseront positifs avant 17H.



Le Dow Jones pourrait aligner ainsi une 9ème séance sans le moindre repli ni retracement, même marginal: du 100% haussier depuis le 1er novembre.



Du côté des statistiques, le chiffre plus attendu était celui des prix à la consommation au Etats Unis.



Le Département américain du Travail a fait état d'une augmentation de 0,4% des prix à la consommation en rythme séquentiel aux Etats-Unis le mois dernier, c'est plus que les +0,2% anticipés.



Donald Trump, en marge de ses commentaires sur les droits de douanes US (il a parlé pour ne rien dire) en profité pour tacler de nouveau la FED et tenté de rallier Wall Street à sa cause: 'si la FED avait collaboré avec la Maison Blanche, les actions seraient beaucoup plus haut'.



C'est la démonstration que seul lui importe la hausse des indices et peu importe que les valorisations soient stratosphériques: 90% de ses tweets relatifs à l'économie ne semblent finalement avoir comme pour objet que de pousser les actions toujours plus haut, comme si réélection dépendait des cours de bourse et non pas de la réduction des inégalités et de la création de vrais 'bons emplois' (et non pas de mini-jobs à temps partiel, mais qui font illusion lors du calcul mensuel des stats relatives au marché du travail).



Inflation toujours, mais au Royaume Uni cette fois: les prix ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en octobre, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,1% en octobre en rythme annuel, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire.



La production industrielle a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE au mois de septembre, selon Eurostat.



En août 2019, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et est restée stable dans l'UE.



En septembre 2019 par rapport à la même période de 2018, la production industrielle a diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,2% dans l'ensemble de l'Union européenne, après des baisses annuelles respectives de 2,8% et 2% en août.



Du côté des changes, l'euro est stable a légèrement baissier, à 1,1010 dollar (-0,1%). Le baril de WTI reprend +0,6% à 57,25$ sur le NYMX, le Brent repasse positif après -1% ce matin.



Dans l'actualité des valeurs, La Française de l'Énergie annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Total Quadran afin de développer ensemble la production d'électricité verte à base d'énergie solaire dans les Hauts-de-France et le Grand Est.



Saint-Gobain (-3,3%) annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Continental Building Products pour une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars, transaction dont la finalisation est attendue au second semestre 2020.



Au sein du SBF-120, SES Global ferme la marche avec -14%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.