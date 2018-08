CAC40 : petite hausse avant les chiffres de l'emploi US

03/08/2018 | 10:57

La Bourse de Paris débute la séance avec une petite hausse, les investisseurs hésitant à s'engager avant la publication des chiffres de l'emploi américain au mois de juillet. L'indice CAC40 progresse de 0,20% à 5472Pts.



La statistique toujours très suivie des créations d'emplois renseignera sur l'état de santé de l'économie américaine et apportera de nouvelles indications sur le calendrier qu'adoptera la Fed pour relever ses taux.



Les économistes attendent autour de 200.000 créations de postes le mois dernier, après les 213.000 annoncées en juin, pour un taux de chômage en baisse à 3,9% contre 4%.



L'indice PMI final IHS Markit composite de l'activité globale dans l'Eurozone se replie de 54,9 en juin à 54,3 le mois dernier, reflétant donc un affaiblissement de la croissance globale du secteur privé de la zone.



Les marchés d'actions américains se sont retournés à la hausse, le Nasdaq ayant même bondi de plus de 1,2% en fin de séance.



Tous les yeux sont restés braqués sur Apple (+2,9%) qui a inscrit un nouveau record à 207,4 dollars, soit plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation, une première dans l'histoire de Wall Street.



'En fonction de ce qui va se passer aujourd'hui, le S&P 500 pourrait bien aligner une cinquième séance de hausse consécutive, sa meilleure performance cette année, à la faveur de la solide saison des résultats', notent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Pourtant, on se rend compte que les marchés d'actions sont devenus davantage volatils cette année, en grande partie du fait des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, pour lesquelles il est difficile d'envisager une solution à court terme', regrette la banque danoise.



Du coté des valeurs, Crédit Agricole SA a publié un résultat net part du groupe sous-jacent de 1418 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, en croissance de 19,6% en comparaison annuelle, atteignant son niveau plus élevé depuis la cotation du groupe bancaire.



Euronext a publié ce vendredi un bénéfice net en hausse de 5% à 56,6 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, soit 0,81 euro par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 13,8% pour atteindre 0,90 euro.



