CAC40 : peu affecté par l'énorme déception sur chiffres d'ADP

05/06/2019 | 15:26

Le CAC40 (+0,3 à +0,4%) surperforme l'E-Stoxx50 (stable à très légèrement positif) en cette journée très chargée en statistiques.



Les gains initiaux se sont rapidement réduits bien que les investisseurs aient été euphorisés outre-Atlantique par la Réserve fédérale américaine, qui confirme le scénario d'une prochaine baisse des taux... de par sa volonté de contrer le risque déflationniste.



Dans un discours prononcé hier à Chicago, Jerome Powell a expliqué que la Fed prenait 'très au sérieux' le risque de déflation et qu'elle agirait de manière 'appropriée' pour soutenir la croissance.



Ses propos ont conforté un sentiment général établissant à 80% la probabilité que la Fed réduise ses taux dès le mois prochain (juillet) et à 90% d'ici la rentrée..



'La grande question est maintenant de savoir si la BCE prendra elle aussi un tour accommodant à l'issue de sa réunion de demain', s'interroge un analyste.

L'indice composite de l'activité globale dans l'Eurozone s'inscrit à 51,8 en mai (au-dessus de l'estimation flash à 51,6), en hausse de 0,1 point par rapport à avril. S'il continue de signaler un rythme d'expansion modéré, l'indice atteint toutefois un sommet de trois mois.

Le PMI' des services (activité du secteur tertiaire) en France subit un petit ralentissement (de 51,7 vers 51,5) en mai.

L'Italie manque de peu de basculer en territoire de contraction (recul de 50,4 vers 50,00) mais cela n'affecte guère le bilan global de l'Eurozone qui s'avère plus positif qu'en première estimation, à 52,9 contre 52,8, après 52,5 en avril.



L'inflation demeure très faible: en avril, les prix à la production industrielle ont diminué de -0,3% dans la zone euro et sont resté stables dans l'UE, selon des données publiées ce matin par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Autre signe de faiblesse, le volume des ventes du commerce de détail a baissé de -0,4% dans la zone euro et a baissé de -0,3% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En mars 2019, le volume du commerce de détail était resté stable dans la zone euro et avait augmenté de +0,3% dans l'UE.



Par ailleurs, en avril 2019 par rapport à avril 2018, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de +1,5% dans la zone euro et de +2,9% dans la zone euro.



Le chiffre le plus attendu du jour aux Etats Unis concernait le secteur privé américain : il n'a généré que +27.000 emplois le mois dernier, selon ADP, un score très nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 180.000.



Il s'agit carrément d'une division par 10 par rapport aux 271.000 créations de postes privés enregistrées au mois d'avril 2019, chiffre révisé à la baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 275.000.

L'Euro en profite pour se redresser de +0,5% face au Dollar, à plus de 1,1300



