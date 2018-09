CAC40 : peu de réaction après la hausse de taux de la Fed

27/09/2018 | 10:40

La Bourse de Paris débute la séance en légère baisse jeudi matin, alors que Wall Street s'est alourdie hier en raison d'une posture moins accommodante de la part de la Réserve fédérale. L'indice CAC 40 cède 0,2% à 5501 points.



Le Dow Jones s'est lentement retourné à la baisse mercredi après la publication du communiqué de la Fed, dont le biais monétaire est donc apparu moins 'accommodant'.



L'indice new-yorkais - qui gagnait encore 0,4% en début d'après-midi - a fini la séance en baisse de 0,4%, tandis que le Nasdaq pliait de 0,2%.



Les membres de la Réserve fédérale ont voté de façon unanime une troisième hausse de taux à 2%-2,25% et son président, Jerome Powell, a clairement indiqué qu'un nouveau tour de vis de 25 points de base était envisagé dès la mi-décembre.



'On se dirige probablement vers des relèvements de taux en décembre, en mars et en juin, ce qui porterait les 'Fed funds' autour de 3%, un niveau que la Fed considère comme son objectif à long terme en raison de son implication monétaire jugée neutre', indique un trader.



Même si Powell juge la conjoncture économique 'solide', il assure que la Fed n'a pas l'intention d'instaurer un 'biais' restrictif dans un avenir prévisible et s'est même dit prêt à faire une pause si les signaux économiques devenaient défavorables.



Le principal danger semble provenir de la guerre commerciale, à laquelle Jerome Powell a fait plusieurs fois référence.



Suite à ces commentaires, l'euro se replie logiquement ce matin, cotant en-dessous de 1,1710 face au dollar.



Du coté des valeurs, Getlink annonce avoir réussi avec succès le placement d'obligations vertes seniors garanties venant à maturité en octobre 2023 pour un montant en principal de 550 millions d'euros.



Vivendi a vendu à terme le solde de sa participation dans Ubisoft (soit 7 590 909 actions représentant 6,7 % du capital) pour un montant d'environ 500 millions d'euros correspondant à un prix de 66 euros par action. Ces 6,7 % seront ainsi cédés à deux établissements financiers par Vivendi : environ 0,91 %, comme prévu, à la date du 1er octobre 2018, et 5,74 % reportés à la date du 5 mars 2019.



Air Liquide inaugure aujourd'hui son Campus Innovation Paris, situé sur le plateau de Saclay, en région parisienne. Il comprend le plus grand centre de Recherche & Développement du Groupe, un bâtiment qui vient d'être totalement rénové et qui comporte 48 laboratoires et des plateformes pilotes, sur 15 000 m2.



Atos annonce ce matin la signature d'un contrat avec Mobilcom-Debitel, l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile en Allemagne.



Le groupe Trigano a publié un chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre proche des attentes d'Oddo. Il est en croissance de 31.6% à 518.6 ME (contre 524.5 MEe ; différence -1.1%) dont une hausse de 35% pour les Véhicules de Loisirs (469.8 ME) et +6.1% pour les Equipements de Loisirs. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 183 E.



