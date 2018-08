CAC40 : peu de réaction au NFP ou la balance commerciale US

03/08/2018 | 15:21

La Bourse de Paris finit la semaine sur une petite hausse de +0,15 à +0,2% à 5.468, insuffisante pour accrocher les 5.500 pour l'instant (la performance hebdomadaire se situe autour de -0,6 à -0,7%).

Les investisseurs se montraient attentistes depuis le début de la matinée, la publication des chiffres de l'emploi US ne débloque pas la situation.



La statistique toujours très suivie des créations d'emplois laisse un sentiment mitigé : le 'NFP' fait état de +157 000 nouveaux emplois au mois de juillet, soit moins que les +194.000 prévus (du fait d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur de la construction).



Par ailleurs, la fonction publique aurait détruit 13.000 emplis.



Mais le chiffre de juin a été fortement révisé à la hausse (+35.000, de 213.000 à 248 000) et celui de mai est relevé de +24.000, à 268 000, soit près de +60.000 jobs de plus pour une moyenne de +255.000.



Le chômage recule de nouveau, de -0,1% à 3,9%, le salaire horaire a augmenté de 7 cents en juillet à 25,07$ mais le taux annuel de progression demeure inchangé à +2,7%, très loin des +3 à +4% observés en période de plein emploi.

Enfin, le taux de chômage ressort en baisse à 3,9% contre 4%.

Il y avait aussi la balance commerciale US: le déficit se creuse de +7% en juin, à 46,3Mds$ contre 43,2%, un des plus lourd de la décennie: les exportations américaines ont chuté de 0,6% pour s'établir à 213,8Mds$, les importations ont augmenté de 0,6% à 260,2Mds$.



En Europe, l'indice PMI final IHS Markit composite de l'activité globale dans l'Eurozone se replie de 54,9 en juin à 54,3 le mois dernier, reflétant donc un affaiblissement de la croissance globale du secteur privé de la zone.



Du coté des valeurs, Crédit Agricole SA (+4%) a publié un résultat net part du groupe sous-jacent de 1418 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, en croissance de 19,6% en comparaison annuelle, atteignant son niveau plus élevé depuis la cotation du groupe bancaire.



Euronext a publié ce vendredi un bénéfice net en hausse de 5% à 56,6 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, soit 0,81 euro par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 13,8% pour atteindre 0,90 euro.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.