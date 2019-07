CAC40 : peu de réaction au PIB US, conforte +1% de gain hebdo

26/07/2019 | 15:09

La publication du PIB américainest accueillie dans une indifférence quasi générale: l'indice CAC40 reprend +8Pts par rapport à 14H30 (à 5.608) et porte son avance à +0,5%.

Le bilan de la semaine ressort positif de +1% mais le CAC40 affiche un score nul par rapport au 3 juillet dernier: c'est la 20ème séance de consolidation latérale entre 5.550 et 5.620.



Les derniers chiffres de la croissance aux Etats-Unis ne font pas figure de 'game changer' : le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au deuxième trimestre 2019, selon la première estimation du Département du Commerce, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'un taux de +1,8% à +2%.



La décélération de la croissance se montre donc un peu moins forte qu'anticipé, par rapport au taux de 3,1% du trimestre précédent.



'Il faut quand même souligner que les indicateurs économiques américains ont eu plutôt tendance à surprendre positivement ces dernières semaines, notamment sur les fronts de l'emploi et de la consommation', rappelle un analyste.

Sur le front des changes, l'Euro se redresse un peu à 1,1130 contre 1,1140 jeudi soir.



La saison des résultats continue également d'orienter la tendance, les investisseurs semblant rassurés par les comptes d'Alphabet, Intel et Amazon, dévoilés dans la soirée d'hier.

On a pris connaissance aujourd'hui des résultats de McDonald's et Colgate.



Plusieurs ténors européens dont Eni, Nestlé et Vodafone ont également fait part de leurs états financiers ce matin.



Du coté des valeurs à Paris, Renault (+0,5% à 52,5E) publie un résultat net divisé par deux à 1.048 millions d'euros pour le premier semestre 2019, fortement pénalisé par le repli de la contribution de Nissan.



EDF publie pour le premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 44,7% à 2.498 millions d'euros. EDF confirme ses objectifs 2019, dont un EBITDA entre 16 et 16,7 milliards d'euros.



Suez publie un résultat net part du groupe semestriel de 212 millions d'euros, en hausse de 135% (+14% hors éléments exceptionnels).



Gucci, marque amirale de Kering, a déçu les attentes des investisseurs au 2ème trimestre. Après de très fortes hausses, sa croissance revient à des niveaux plus en phase avec ceux du marché du luxe.

Kering chute de -7,5% et reste la plus forte baisse du CAC 40.



Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Danone et remonte son objectif de cours de 82 à 90 euros, se disant 'de plus en plus convaincu que l'inflexion des ventes' du groupe agroalimentaire français est 'durable'.





