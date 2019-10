CAC40 : pire entame de mois depuis août, le pétrole plonge

02/10/2019 | 18:41

La Bourse de Paris dégringole -3,1% vers 5.400 (clôture au plus bas de la séance à 5.422) et réalise sa pire performance intraday depuis début août et sa pire entame de mois de l'année avec environ -275Pts en moins de 48H sans rebond intermédiaire.

La cassure des 5.530 points (plancher intraday du 25 septembre)a enclenché une nouvelle vague de ventes 'stop' qui se propage à tous les indices européens: l'Euro-Stoxx50 chute de -3% vers 3.417.

Ce sell-off de plus de -3% en 48H efface la totalité des gains des principaux indices depuis le 23 août dernier.



Outre-Manche, le FT-100 dévisse de -3,25%, la proposition de la 'dernière chance' de Boris Johnson qui cherche à contourner le 'back-stop' ayant peu de chances d'être acceptée par l'UE: le Royaume Uni se dirige peut-être vers des législatives anticipées (réponse avant mi-octobre).



ADP sur l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis, s'avère très décevante avec seulement +135.000 emplois le mois dernier, un chiffre cependant conforme au consensus qui visait un peu moins de 140.000.



Il témoigne néanmoins d'une décélération par rapport aux 157.000 créations de postes enregistrées au mois d'août, chiffre révisé en baisse sensible par rapport à une estimation initiale qui était de 195.000 emplois (cela représente une chute de -30% par rapport à la moyenne des 7 premiers mois de l'année).



Wall Street subit une seconde chute consécutive voisine de -2%, avec un S&P500 (-2,1%) qui décroche sous le seuil des 2.900Pts et le Nasdaq (-1,9%) enfonce celui des 7.800 (contre 8.000 vendredi dernier).



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,0945 dollar, alors que la Livre Sterling est clairement affaiblie.

Le Brent, pour sa part, dévisse de -3%, pour s'afficher juste en-dessous de 58,5 dollars, le 'WTI' repasse sous 52,5 à New York après publication des stocks hebdo de l'AIE.



Dans l'actualité des valeurs, Suez (-7%) annonce le lancement de 'Shaping Suez 2030', un plan stratégique complet visant à 'accroître la création de valeur pour toutes les parties prenantes sur une période de quatre ans, avec en plus des résultats tangibles dès 2021'.



Le plan doit renforcer la sélectivité en matière de croissance organique, notamment à travers des investissements plus disciplinés et une rotation du portefeuille accélérée, et sa simplicité grâce à un programme d'efficacité d'un milliard d'euros d'ici 2023.

La chute du titre témoigne du scepticisme des marchés.

Le titre Total qui a plongé de -5% a le plus pesé sur le CAC, devant l'Oréal et Sanofi à -3,5%.



Le titre Maison du Monde affiche -5,8%, JC Decaux perd -5,5%.



Dans le cadre de sa stratégie visant à devenir acteur de la banque numérique au Brésil, Carrefour annonce l'acquisition d'une participation de 49% dans l'entreprise de technologie financière (fintech) Ewally. Cette participation dans la start-up permettra au groupe de distribution français d'élargir ses solutions de paiement et services numériques au Brésil. L'accord prévoit la possibilité d'acquérir une participation de contrôle après trois ans.



Pernod Ricard a annoncé la présentation aux instances représentatives du personnel des deux sociétés Ricard et Pernod, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs, le projet 'Reconquête !' 'pour retrouver la croissance sur un marché français en pleine mutation'.





