CAC40 : plombé par Italie et aussi Bouygues, Michelin, Sopra

19/10/2018 | 15:18

Les marchés espéraient un rebond -même symbolique- pour cette journée des '3 sorcières', et c'est un nouveau 'sell-off' qui s'amorce avec un CAC40 (-1,3%) qui pulvérise le plancher des 5.100 puis des 5.080 dans la foulée (5.068), l'Euro-Stoxx50 résistant un peu mieux aux turbulences italiennes avec -0,3%... mais le support des 3.200 est également enfoncé.

L'inquiétude ne vient pas que de l'Italie (Bruxelles va appeler Rome à revoir sa copie en matière de déficits, mais le gouvernement de Mr Conte a fait savoir par avance qu'il ne bougerait pas) car le PIB chinois ralentit à +6,5% au T3 contre +6,7% au 2ème trimestre.



La PBOC appelle les investisseurs au calme et indique qu'elle est attachée à la bonne santé des marchés financiers: Shanghai a rebondi de +2,5% suite à ces déclarations ce matin.

Mais la production industrielle chinoise se contracte à +5,8%, loin des +7% espérés.

Du côté des statistiques du jour, c'est vers les États-Unis qu'il faudra se tourner : les ventes de logements anciens pour septembre seront dévoilées.



Les investisseurs guetteront également les trimestriels du géant des biens de consommation Procter & Gamble et du conglomérat industriel Honeywell.



Du côté des valeurs, Paris est victime du décrochage désastreux de Bouygues (-11% à 32,4E), de Michelin (-10,5% à 88,8E) qui entraine dans son sillage Valeo (-5,5%) et Peugeot (-5,4%).

Ce sont des avertissements sur la croissance du chiffre d'affaire et des ventes qui plombent les stars du CAC40, mais il y a encore bien pire avec Sopra-Steria avec -25%, sur 'un warning' concernant plusieurs de ses activités.

Seul FNAC-Drty s'en tire bien avec +8%, grâce à des ventes supérieures aux attentes et EDF qui gagne +2,6% voit son cours doubler cette année.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.