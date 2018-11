CAC40 : plombé par l'effondrement du secteur pétrolier (-5%)

23/11/2018 | 15:17

Cette incapacité des indices à rebondir (au-delà de quelques rachats techniques en début de séance) commence à poser question, et ce n'est pas rassurant de voir la Bourse de Paris qui gagnait +0,6% (vers 4.965) en milieu de matinée rechuter de -0,4%, sous les 4.920.

Le bilan hebdomadaire ressort maintenant négatif de -2%, l'Euro-Stoxx50 (-0,3% à 3.118) s'en tire à peine mieux (-1,9% en hebdo).

Le ton avait peut-être été donné, sans qu'on y prenne garde, dès ce matin par la chute de -2,5% de la bourse de Shanghai (le Nikkei n'a rien perdu, mais Tokyo était fermé).



Les opérateurs ne manifestent aucune tendance à l'optimisme malgré l'ouverture officielle de la période des achats des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis avec le 'Black Friday' - largement importé en France, n'importe quelle boîte mail pourra en témoigner.

Le 'fait' du jour, et ce qui plombe le CAC40, c'est l'effondrement du cours de pétrole avec -7% sur le WTI à 50,85$ et -5% sur le 'Brent' à 59,5$.

Cela envoi Technip-FMC par le fond (-4%) et Total pèse de tout son poids avec -3,3%.



Du côté des statistiques, les indices PMI 'flash' étaient attendus, en France et en Europe, et on ne peut pas dire qu'ils permettent de finir la semaine en fanfare - mais les marchés semblent s'en accommoder.



L'indice PMI flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie ainsi de 54,1 en octobre à 54,0 en novembre, un plus bas de deux mois.



Dans le détail, l'indice flash de l'activité de services se replie à 55,0 (après 55,3), celui de la production manufacturière se redresse à 49,6 (après 48,9), et celui de l'industrie manufacturière tombe à 50,7 (après 51,2).



De plus, selon l'estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite pour la zone euro se replie de 53,1 en octobre à 52,4 en novembre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis décembre 2014 et mettant en évidence la plus faible croissance depuis près de quatre ans.

Le PMI 'flash' composite allemand a reculé à 52,2 après 53,4 en octobre, le 'flash services' chute de 54,7 vers 53,3 (le plus bas enregistré depuis décembre 2014).



L'institut ajoute que le ralentissement de l'expansion des nouvelles affaires et la baisse des exportations s'accompagnent d'une détérioration des perspectives d'activité ainsi que d'une hausse des coûts et des prix facturés.



Du côté des changes, l'euro est en recul de -0,3%, à 1,1378 dollar.



Du côté des valeurs, Suez annonce ce jour avoir remporté, avec ses partenaires au sein d'une joint-venture John Holland et Beca, un contrat de modernisation de l'usine de recyclage de l'eau de Boneo, en Australie, attribué par South East Water, l'autorité en charge des services d'eau et d'assainissement au Sud Est de Melbourne. Ce contrat prévoit la conception et la construction de l'extension de l'usine, pour un investissement total d'environ 80 millions d'euros, ainsi que son exploitation pour une durée de 10 ans. Le titre est bien orienté ce matin, +0,3%.



Saint-Gobain (+1,7%) annonçait ce matin la cession (déjà finalisée) d'une partie de sa division Canalisation en Chine, moyennant environ 200 millions d'euros. Dans le détail, le groupe de matériaux de construction va vendre 'des entités de son site de Xuzhou en Chine et (...) leurs actifs industriels et immobiliers à la société Nanjing Manyuan Technology', une opération déjà approuvée par le ministère chinois du Commerce.



Le titre Renault repart à la hausse après avoir enchaîné deux journées de pertes puis deux journées de gains qui n'ont pas permis de compenser les premières (forcément, le -8,5% de lundi ne peut que laisser des traces). Le titre avance ce matin de +2,5%, plus forte hausse du CAC.

PSA et Toyota vont redéfinir profondément leur coopération industrielle (débuté en 2001) et sera recentrée sur les utilitaires, tandis qu'il sera mis fin à la collaboration dans la conception et la construction de petits véhicules (Toyota Aygo, Peugeot 108, Citroën CL)



TF1 annonce un accord avec BeIN Sport en vue de la diffusion de plusieurs matches des championnats du monde de handball masculin et féminin, sur la période courant de 2019 à 2025; analyste Oddo BHF maintient sa recommandation à neutre sur Rémy Cointreau, retenant des résultats du premier semestre 'en ligne'





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.