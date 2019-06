CAC40 : plombé par le conflit commercial sino-américain

03/06/2019 | 11:05

Après avoir perdu plus de 2% la semaine passée, la Bourse de Paris se prépare à une nouvelle séance difficile ce lundi, l'aversion au risque restant nourrie par un environnement commercial tendu. L'indice CAC 40 décroche de 0,6% à 5175 points en début de séance.



Le contexte de marché reste plombé par les derniers développements concernant le conflit commercial sino-américain.



Vendredi soir, en représailles à l'affaire Huawei, la Chine a manifesté son intention de mettre en place une liste d'entreprises, d'organisations et d'individus étrangers jugés 'non fiables' susceptibles de porter préjudice aux sociétés chinoises.



Sébastien Galy, stratégiste macro chez Nordea Asset Management, dit rester particulièrement prudent en perspective du G20 devant se tenir à la fin du mois à Osaka (Japon).



'Le risque de crise commerciale aiguë entre la Chine et les Etats-Unis à l'approche du sommet est réel', prévient l'analyste.



La publication des derniers indices PMI manufacturiers pour l'Europe confirme l'effet pervers des tensions commerciales sur l'activité.



Le secteur manufacturier de la zone euro a poursuivi sa contraction en mai, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui se replie de 47,9 en avril à 47,7, un niveau conforme à l'estimation flash et proche du creux de près de six ans enregistré en mars.



L'agenda de cette première semaine du mois de juin s'annonce particulièrement chargé, avec au programme la parution des chiffres de l'inflation, de nombreux PIB et du rapport sur l'emploi américain.



Jeudi, Mario Draghi et ses collègues de la BCE tenteront de rassurer les investisseurs, peut-être en ouvrant la porte à de nouvelles mesures de soutien à l'économie.



Reste qu'avec une perte de près de 7% sur le seul mois de mai, la situation s'est fortement dégradée à Paris, surtout depuis l'enfoncement du plancher des 5260 points.



Du coté des valeurs, Total a signé un accord avec Toshiba pour la reprise de son portefeuille de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce portefeuille inclut un accord de tolling d'une durée de 20 ans pour 2,2 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL provenant du troisième train de liquéfaction du terminal Freeport LNG au Texas.



Le groupe Véolia a signé un nouveau contrat avec AngloGold Ashanti Ghana Limited, filiale de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti, 3ème producteur mondial d'or. Il aura en charge l'exploitation et la maintenance de l'ensemble des stations de traitement d'eau de sa mine d'Obuasi au Ghana. Le contrat est d'une durée de 3 ans.



Le Groupe Bonduelle annonce a réalisé l'acquisition des actifs industriels de la société de production de légumes surgelés LLC Shock située dans la région de Belgorod (Russie).



ALD annonce avoir finalisé l'acquisition de SternLease B.V., la filiale dédiée à la location longue durée du groupe coté Stern, leader sur le marché de la vente d'automobiles aux particuliers aux Pays-Bas.



Scor annonce avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital UK 2019, d'un montant de 250 millions de dollars.



