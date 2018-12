CAC40 : plombé par report Brexit, chute secteur auto, pétrole

10/12/2018 | 18:32

Le CAC40 ne finit pas au plus bas du jour mais les dégâts demeurent impressionnants, avec -1,47% à 4.742 et -1,36% sur l'Euro-Stoxx50 à 3.017.

L'onde de choc du report du votre britannique sur le 'Brexit' (officialisé par Theresa May vers 16H35) a provoqué un sévère décrochage de la Livre Sterling (-1,3%), des turbulences monétaires en cascade et un décrochage de -500Pts du Dow Jones (il ne perd plus 'que' -1,7% à mi-séance, mais toujours bien en dessous des 24.000).



Theresa May se voit contrainte de renégocier certaines dispositions du 'Brexit' avec Bruxelles alors qu'une majorité (un comble !) de députés de son propre parti contestent les conditions de séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne.

Le vote à la Chambre des communes va donc être reporté, le Parlement britannique devrait se prononcer après le weekend (il y a une réunion de l'UE inscrite à l'agenda)... mais le risque d'un 'no deal' s'accroît.



Les investisseurs se focaliseront ensuite sur la réunion de la Banque centrale européenne (jeudi) qui devrait officiellement mettre un terme à son programme d'assouplissement quantitatif.



Ajoutez à cela des mauvaises nouvelles récentes comme un retour des tensions commerciales sino-américaines (déclarations de Peter Navarro ce weekend) puis l'interdiction des importations d'i-Phone en chine décidée par Pékin (un peu surréaliste lorsque l'on sait que la majorité de ces appareils sont fabriqués sur places).



Ou encore, un ralentissement de la croissance en Europe: celle de la France est revue de moitié à la baisse par la Banque de France au 4ème trimestre, de +0,4 à +0,2%. La croissance française, déjà révisée de +1,8% à +1,6% devra sans doute être de nouveau revue à la baisse et +1,5% relèverait du miracle vu la chute d'activité en France suite au mouvement 'Gilets jaunes'.



Il faut souligner que les incidents du weekend à Paris n'ont apparemment aucun impact ni sur le CAC40 (qui surperforme le DAX), ni sur les OAT dont le 'spread' avec les Bunds ne 'bouge pas' depuis 4 semaines et le début de la contestation.



Le marché devra également digérer l'arrivée cette semaine de plusieurs indicateurs de premier plan comme les PMI, l'inflation américaine ou la consommation aux Etats-Unis, et vous comprenez vite la réticence des investisseurs à prendre des risques ce lundi. Le traditionnel 'rally' de fin d'année semble ainsi suspendu à une hypothétique accumulation de bonnes surprises !



Ainsi, certains spécialistes techniques estiment que tant que le CAC demeure sous les 4.850 points, un retour vers les 4.640 points à plus long terme n'est pas à exclure...



En attendant, du côté des statistiques du jour, l'Allemagne a vu son excédent commercial se réduire à 17,3 milliards d'euros en octobre, tassement qui traduit une hausse de 1,3% des importations alors que les exportations ne se sont accrues que de 0,7%.



Du côté des changes, l'euro reste ferme, à 1,1421 dollar (+0,4%). Le Brent rechute de près d'1,5%, vers 60,8$ à Londres.



Cela pèse sur le titre Technip-FMC qui est lanterne rouge du CAC40 (-4,6%) et CGG lanterne rouge du SBF-120 avec -16,2%. A noter également la lourdeur du secteur auto avec Peugeot et Renault à -3,95% et Plastic Omnium à -8,3%, au plus bas depuis 4 ans



S'agissant des valeurs, aucune annonce majeure n'est attendue ce lundi, sauf surprise. Notons tout de même qu'Air France-KLM prend 1,7% à Paris (plus forte hausse du SBF 120), dans le sillage d'un trafic passage en hausse de 4,8% au titre du mois de novembre, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,7 point à 86,3%.



Eramet décroche largement, reculant en effet de plus de -24,4% (sous les 49E). Le groupe a annoncé prendre des mesures correctives dans le cadre d'une revue des processus qualité au sein de sa branche alliages, ayant constaté des non conformités dans le système de management de la qualité au sein de cette branche (cette remise à niveau devrait impacter le bénéfice 2018 de -25MnsE).



Alstom (stable) annonce avoir été choisi par Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) pour fournir Urbalis 400, sa dernière génération de la technologie de signalisation CBTC, destiné à la ligne 3 du métro de Mumbai, un contrat de plus de 100 millions d'euros.





