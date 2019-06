CAC40 : pluie de records absolus (CAC 'GR', S&P500)

20/06/2019 | 16:06

Le CAC40 affiche un gain de 0,7% vers 5.560 points, dans le sillage de la progression la veille à Wall Street (+0,1% sur le Dow Jones, +0,4% sur le Nasdaq) après la communication de la Fed à l'issue de sa réunion.

Le CAC40 'Gross Return' (calculé comme le DAX) aligne un 3ème record absolu à 15.055Pts, l'E-Stoxx50 avance de +0,9% à 3.485 et dividende inclus, il surpasse ses sommets du 30 avril dernier: retour sur les sommets en cette veille de séance des '4 sorcières'.



'Comme largement attendu, les responsables de la politique monétaire ont voté pour maintenir le taux d'intérêt directeur inchangé après la conclusion de la réunion du FOMC', rappelle Wells Fargo Advisors.



Il note toutefois que le comité a omis le mot 'patience' et indiqué la possibilité d'une baisse de taux vers la fin de l'année, Jerome Powell ayant fait référence aux 'incertitudes' des perspectives économiques et à une faible inflation.



La réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à la mi-séance n'a apporté aucun surprise, ce qui n'est pas le cas pour l'indice Phily Fed (de la Fed de Philadelphie) qui se contracte spectaculairement +16,6 à +0,3 sur le mois en cours, alors que le consensus tournait autour de +10,5 en juin.



Cette évolution traduit donc une très forte décélération que prévu de l'expansion manufacturière autour de Philadelphie, à un niveau de quasi-stagation. Pour rappel, la barre de zéro pour cet indice marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



Bonne surprises en revanche du côté de l'emploi : le Département américain du Travail a rapporté ce jeudi en début d'après-midi avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière (contre 220.000 anticipé), soit -6.000 par rapport à la précédente (chiffre non-révisé).



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 218.750, en hausse de 1.000 par rapport à la semaine précédente.indicateurs avancés du Conference Board cet après-midi.

Wall Street vient de rouvrir en hausse de +0,9% et le SaP500 (+1%) inscrit d'entrée de jeu un nouveau record absolu à 2.958Pts, avec 95% de titres en hausse.



Dans l'actualité des valeurs, Selon le Wall Street Journal (WSJ), Renault et Nissan auraient trouvé une solution au différend de gouvernance qui oppose ces deux constructeurs automobiles liés par une 'Alliance' et des participations croisées. L'action Renault prend près de 2% à la Bourse de Paris.



Capgemini a signé avec Airbus, le 'Skywise Partners' Programme Agreement, qui vise à développer et proposer les services data de la plateforme Skywise aux compagnies aériennes.



Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines vont s'associer pour préparer l'avenir du vol vertical, en vue du programme de recherche Horizon Europe, qui devrait être mis en oeuvre lors des dix prochaines années.



Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Sanofi et remonte son objectif de cours de 82 à 90 euros, notant que le titre a sous-performé sons secteur de 10% cette année, en dépit de résultats de premier trimestre solides.





