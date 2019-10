CAC40 : pluie de records absolus (CAC'GR', S&P500, Nasdaq100)

28/10/2019 | 15:13

Peu importe comment s'achèvera cette séance : ce 28 octobre restera la date d'un triple record absolu !

Celui du CAC40 'GR' qui flirte avec les 15.600, du S&P500 (+0,6% à 3.040 dès les 1ers échanges) et du Nasdaq-100 (+0,7% à 8.085Pts.

Le Nasdaq Composite refranchit de son côté les 8.300, le record absolu du 26 juillet est également à portée de main au cours des prochaines heures.



Wall Street a donc décidé de ne pas attendre ce que la FED pouvait dire ou décider mercredi: on part du postulat qu'elle ne saurait prendre le risque de décevoir les marchés.



Après avoir signé sa meilleure clôture annuelle vendredi, la Bourse de Paris a temporisé en début de séance avant de reprendre son ascension à mesure que les 'futures' attestaient d'un optimisme inoxydable des opérateurs américains qui allait se traduire par des 'gaps' à la hausse et de nouveaux plus hauts historiques dès l'ouverture de Wall Street... ce qui fut bien le cas.



Si les marchés d'actions sont repartis à la hausse comme le haricot magique, c'est qu'ils font le pari -comme Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF- que 'Sauf surprise, la Fed baissera ses taux pour la troisième fois de suite'.

'La baisse totale de points de base est similaire à ce qu'on avait observé en 1995 et 1998, deux épisodes que la Fed a parfois pris comme exemple', rappelle l'analyste.



'Les récentes turbulences sur le marché du repo sont venues rappeler que les conditions monétaires peuvent se durcir quand on s'y attend le moins', fait-il valoir.



Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtront vendredi, devraient valider a posteriori le scénario d'une baisse des taux de la Fed.



Les économistes attendent en effet seulement 50.000 créations de postes au mois d'octobre.



Les investisseurs seront également attentifs aux résultats, plusieurs grands groupes de la trempe d'Alphabet, Facebook, GE ou ExxonMobil ayant prévu de dévoiler leurs comptes cette semaine.

A noter que pour ses débuts sur le NYSE, le titre 'Virgin Galactic' (un des projets de Richard Branson) s'envole déjà de +6% à 12,5$.



Du coté des valeurs à Paris, LVMH 'confirme qu'il a engagé des discussions préliminaires concernant une éventuelle opération avec Tiffany' (+31% à 138$ alors que l'offre valorise le titre à 130$).



Dans un communiqué faisant suite à des récentes rumeurs de marché, le groupe français précise néanmoins qu'il 'n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions puissent aboutir à un accord' avec le joaillier américain.



AXA a annoncé la cession de ses activités bancaires en Belgique, AXA Banque Belgique, à Crelan Banque (“Crelan”).



AXA va céder 100% d'AXA Banque Belgique à Crelan, pour un montant total de 620 millions d'euros, comprenant un montant de 540 millions d'euros en numéraire, et le transfert de 100% de Crelan Insurance (valorisée à 80 millions d'euros) à AXA Belgique.



