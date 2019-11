CAC40 : pluie de records absolus après emploi US, ISM et PMI

01/11/2019 | 15:13

La Bourse de Paris a nettement accéléré à la hausse après la publication du 'NFP' et encore accru ses gains après le PMI manufacturier US.



Le CAC40 efface ses pertes de jeudi (+0,8% à 5775) tandis que le S&P500 et le Nasdaq, puis le Nasdaq-100 pulvérisent nouveaux records absolus.



C'est le meilleur des mondes ! La FED a réduit ses taux par 3 fois et l'économie américaine se montre en fait plus vigoureuse que prévu, avec 128.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail (le consensus tablait sur +80.000).

Ce chiffre n'est pas spectaculaire en lui même, ce qui l'est, c'est la révision à la hausse des chiffres de septembre (de 136.000 à +180.000, soit +44.000) puis du mois d'août (de 168.000 à 219.000 soit +51.000).

En tout, cela fait pratiquement +100.000 emplois 'retrouvés' de façon inattendue.

Le taux de chômage s'établit à 3,6%: la grève chez General Motors, avec des grévistes comptabilisés comme des demandeurs d'emplois n'a donc pas eu d'impact le mois dernier.

Pour finir, les dépenses de construction ressortent à +0,5% contre +0,2% attendu.

La FED connaissant certainement ces chiffres mais elle a consenti quand même à réduire son directeur à 1,1,50/1,75%.

Seule petit déception, l'ISM manufacturier ressort à 48,3 contre 49,1... mais IHS Markit voit dans le même une amélioration !

Le Dow Jones prend +0,9% à 27.280, le S&P500 +0,7% à 3.058 et le Nasdaq +0,9% à 8.370.



Côté valeurs, Renault (+1,5%) et Peugeot (+2%) ont le vent en poupe après une hausse de 8,7% des immatriculations de voitures particulières neuves en France en octobre, d'après le CCFA.



