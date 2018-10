CAC40 : poursuit sa hausse après l'envolée des indices US

17/10/2018 | 10:52

Après avoir grimpé de plus de 1,5% à 5173 points, le CAC40 grappille ce matin 0,3% vers 5186 points, encouragé par une clôture tout aussi dynamique à Wall Street la veille.



'Les grands indices américains ont signé leur meilleure séance depuis mars (+2,2% sur le Dow Jones, +2,9% sur le Nasdaq) sur fond d'un déluge de publications', souligne Wells Fargo Advisors, pointant celles de Goldman Sachs et de Morgan Stanley.



Après les chiffres de l'inflation au Royaume Uni et dans la zone euro au titre du mois écoulé ce matin, les investisseurs prendront connaissance de ceux de la construction résidentielle aux Etats-Unis cet après-midi.



Du côté des valeurs, Thales et Gemalto annoncent avoir reçu dans le cadre de leur projet de rapprochement, l'autorisation règlementaire en Afrique du Sud, portant ainsi à sept sur 14 les autorisations requises obtenues.



Danone affiche un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 4,4% en données publiées mais en hausse de 1,4% en comparable, un gain de 3,3% en valeur, faisant plus que compenser une baisse des volumes de 1,9%.



Total et Adani Group annoncent avoir signé un accord portant sur le développement conjoint d'une offre multi-énergies à destination de l'Inde, coopération qui couvre le gaz naturel liquéfié (GNL) et la distribution de carburants.





Ubisoft annonce la nomination de Frédérick Duguet au poste de directeur financier, en remplacement d'Alain Martinez qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Cette nomination sera donc effective au 1er janvier 2019.



GL events a présenté jeudi soir un chiffre d'affaires de 769,7 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 11,7% (+11,6% en organique) par rapport aux neufs premiers mois de 2017.



Altarea Cogedim a fait état d'une progression nette de 20% de son chiffre d'affaires à fin septembre, à 1,573 milliard d'euros, et confirmé viser un résultat net récurrent de l'ordre de 300 millions à horizon 2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.