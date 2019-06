CAC40 : poursuit sa progression après les chiffres d'activité

21/06/2019 | 11:02

Après un gain de 0,3% à plus de 5535 points jeudi, le CAC40 affiche ce matin un gain de 0,4% vers 5560 points après la parution d'indicateurs d'activité sur la zone euro.



Wall Street finit presque au zénith, après un petit trou d'air peu avant la mi-séance. Le Dow Jones et le S&P500 ont fini en hausse de +0,95%, le Nasdaq est peut-être un peu décevant avec seulement +0,8%. Donald Trump a inquiété tout le monde une heure après le début des cotations en s'emparant de l'incident du drone US abattu par l'Iran par un coup de missile à quelques kilomètres de ses côtes (à 34Km a précisé Washinton). Il a déclaré : ' l'Iran a commis une énorme erreur et nous sommes prêts à répliquer ...vous verrez'.



Puis Trump s'est radouci, déclarant une heure plus tard ' J'ai le sentiment que c'était une erreur commise par quelqu'un qui n'aurait pas dû prendre cette décision '. Les opérateurs ont respiré, l'escalade géopolitique apparaissait enrayée.



Les opérateurs ont pris connaissance des estimations flash des indices PMI d'IHS Markit pour juin, dans la zone euro ce matin. Selon l'institut IHS Markit, et en données préliminaires ('flash') pour le mois de juin, l'indice d'activité composite PMI de la zone euro est ressorti à 52,1 points, son plus haut niveau en sept mois. Le consensus l'attendait vers 51,8 points, comme le mois précédent.



Se redressant de 51,2 en mai à 52,9, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France signale la plus forte hausse de l'activité du secteur privé français depuis novembre dernier.



On suivra l'indice PMI d'IHS Markit aux Etats-Unis cet après-midi, avant les ventes américaines de logements anciens pour mai.



Dans l'actualité des valeurs, Nissan dévoile ce matin la proposition de composition de son conseil d'administration et des comités associés qui sera présentée pour approbation le 25 juin prochain. Le français Renault, avec lequel les relations ont été tendues après le départ de Carlos Ghosn, serait bien représenté.



Parmi les postes clés, signalons que le président de Renault, Jean-Dominique Senard, pourrait ainsi devenir vice-président du conseil d'administration de Nissan. Le président serait Yasushi Kimura.



Toujours du côté 'français', Renault détenant 43,4% du capital du constructeur automobile japonais, notons que M. Senard siégerait aussi au comité des rémunérations. Enfin, Thierry Bolloré, le directeur général de Renault, serait présent au comité d'audit.



Sanofi annonce que l'essai de phase II sur REGN3500 en monothérapie a atteint son critère d'évaluation principal et permis de réduire le risque de perte de contrôle de l'asthme, par rapport à placebo.



Pernod Ricard fait part de la réalisation de l'acquisition du gin italien super-premium Malfy, distillé par la famille Vergnano dans la région italienne de Moncalieri et distribué dans plusieurs marchés internationaux.



Eutelsat Communications confirme avoir lancé avec succès son satellite Eutelsat 7C, qui s'est élancé cette nuit du centre spatial de Kourou, à bord d'une fusée Ariane 5. Sa mise en service commercial est prévue pour la fin de l'année.



L'action Elior prend environ 2,5% à la Bourse de Paris alors que Goldman Sachs a relevé à l'achat son conseil sur le dossier. L'objectif associé est relevé de trois euros, à 15 euros.



Dans un communiqué publié hier, Guillemot Brothers, principal holding de la famille du même nom, a fait part de 'son intention de rester l'actionnaire de référence de long terme' d'Ubisoft, tout en se déclarant 'fervent soutien de sa stratégie'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.