CAC40 : poursuit sa remontée en direction des 5570Pts

05/09/2019 | 10:02

La Bourse de Paris poursuit sa remontée jeudi matin en réaction à des avancées prometteuses dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice CAC 40 grimpe de 0,6% à 5565 points.



D'après des sources officielles, les négociateurs en chef sur le commerce chinois et américains ont convenu de reprendre leurs pourparlers début octobre à Washington.



Elément encourageant, cette prise de rendez-vous serait né d'une conversation téléphonique entre le vice-Premier ministre chinois Liu He et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.



L'optimisme entourant les questions commerciales devrait conforter les positions d'achat à Paris, où le CAC avait repris hier 1,2% vers 5532 points.



Si les acheteurs se montrent de nouveau présents sur les places internationales, les volumes d'échanges restent toutefois limités, font valoir certains analystes.



C'est le cas de Kyle Rodda, analyste chez IG, pour lequel ce manque de conviction témoigne d'une certaine 'ambivalence' de la part des investisseurs.



'D'un côté, les incertitudes entourant la guerre commerciale bloquent toute prise de risque excessive, avec des intervenants qui demeurent nerveux au sujet de la santé de l'économie mondiale', souligne-t-il.



'De l'autre, il y a toujours cette tendance consistant à 'acheter tout ce que l'on peut' en perspective des injections massives de liquidités promises par les banques centrales', ajoute-t-il.



'Le résultat est une tendance de marché tendue, volatile et prisonnière d'un trading range tant qu'on n'en sait pas plus sur l'état de l'économie', explique Kyle Rodda.



A ce titre, la journée sera animée par de nombreux indicateurs aux Etats-Unis, avec la publication - entre autres - de l'enquête ADP sur l'emploi privé, des chiffres de la productivité, de l'ISM des services et des commandes à l'industrie.



Les investisseurs resteront également attentifs à l'évolution de la situation politique au Royaume-Uni, où la perspective d'élections anticipées semble désormais inéluctable.



Du coté des valeurs à Paris, Altran publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net ajusté (part du groupe) en progression de 10,8% à 63,7 millions d'euros, malgré la cyberattaque, et une marge opérationnelle en hausse de 110 points de base à 11,2%.



Safran relève ses perspectives pour 2019, visant désormais un chiffre d'affaires ajusté en croissance d'environ 15% (et non plus de 7 à 9%) et un résultat opérationnel courant (ROC) ajusté en croissance supérieure à 20% (au lieu de 10 à 12%).



Sur son premier semestre 2019, il a réalisé un résultat net ajusté (part du groupe) en croissance de 45,2% à 1.353 millions d'euros.



Veolia annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs venant à échéance le 1er janvier 2025 par placement privé pour un montant nominal de 500 millions d'euros pouvant être porté à un maximum de 700 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.