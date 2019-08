CAC40 : poursuit son redressement à 5490Pts

30/08/2019 | 10:38

La Bourse de Paris poursuit son redressement de la veille, toujours portée par l'espoir d'une désescalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice CAC 40 avance de 0,7% à 5490 points.



Hier, les marchés boursiers mondiaux avaient terminé en beauté ce qui devrait s'avérer être l'une des toutes meilleures séances du mois d'août.



Le regain de confiance des investisseurs a été motivé par la perspective d'une reprise des pourparlers entre Washington et Pékin sur les questions douanières.



Wall Street, notamment, a eu une belle occasion de se redresser et s'est empressée de la saisir. A la clôture, le Dow Jones affichait des gains de plus de 1,2%.



Les marchés sont toutefois habitués aux rallyes de fin de mois calendaire et les intervenants ont visiblement envie de monter et d'effacer les mauvais souvenirs du début du mois d'août.



'Le sentiment général parmi les commentateurs hier soir était celui d'un épisode de plus dans le feuilleton de la guerre commerciale, ayant entraîné une progression dans le vide, sans réelle substance', tempère Kyle Rodda, analyste marchés chez IG.



'Les investisseurs attendent toujours un tournant véritable, un changement de direction notable dans la dynamique du conflit', ajoute-t-il.



Du coté des statistiques, sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de +1,1% en août 2019, comme le mois précédent, selon l'estimation provisoire de l'Insee. Sur un mois, ils se redresseraient sensiblement (+0,5% en août, après -0,2% en juillet).



Sur l'ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels français rebondissent en juillet 2019 (+0,5% après -0,6% en juin), d'après les données mensuelles de l'Insee.



Sur les actualités des valeurs, selon le Figaro, Canal +, filiale de télévision à péage de Vivendi, et le géant américain de la vidéo à la demande Netflix mettraient la dernière main à un accord de distribution qui pourrait être signé 'dans les semaines qui viennent'.



Le groupe américain a déjà noué des accords avec Bouygues Telecom, Orange, SFR, et plus récemment Free, opérateurs téléphoniques dont les 'box' comprennent l'accès à la télévision.



Stef bondit de près de 11% en début de séance, au lendemain de la publication par le logisticien du froid d'un résultat net part du groupe en progression de 20,6% à 39,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année.



Saluant une 'forte amélioration des indicateurs opérationnels en France et à l'international', Oddo BFF relève sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 94 euros.



