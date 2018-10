CAC40 : poursuit son repli avant les chiffres de l'emploi US

05/10/2018 | 10:44

Après sa correction de la veille (-1,5%), la Bourse de Paris poursuit son mouvement de repli dans les premiers échanges avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 perd 0,4% à 5389 points.



La publication du rapport sur l'emploi américain non-agricole est attendue à 14h30. Selon les économistes, les Etats-Unis devraient avoir créé autour de 185.000 emplois au mois de septembre.



Sauf grosse surprise, ces chiffres devraient conforter la tendance des derniers mois et confirmer le scénario de relèvements de taux progressifs par la Fed établi par le marché pour les mois qui viennent.



'Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur le taux de salaire horaire, qui a pris une pente ascendante ces derniers mois, indiquant que la rémunération des salariés s'améliore en raison des tensions existant sur le marché du travail', explique Danske Bank.



D'ici là, la cote pourrait toutefois être pénalisée par les dernières déclarations de Mike Pence, le vice-président américain, selon lequel la Chine fait ingérence dans les élections américaines de mi-mandat prévues pour novembre via des opérations de propagande et d'endoctrinement.



Les marchés d'actions asiatiques ont d'ailleurs accusé le coup après ces propos, le Nikkei s'étant incliné de plus de 0,7% et l'indice Hang Seng de Hong Kong de quelque 0,2%.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans se stabilise sous les 3,2% après son envolée des dernières 24 heures, qui avait déstabilisé Wall Street et les places européennes.



Sur le marché des changes, l'euro passe en dessous du seuil des 1,15 face au dollar, tandis que le baril de brut léger américain WTI est en léger repli de 0,1% à 74,6 dollars.



Du coté des valeurs, Saint-Gobain annonce l'acquisition de 100% du capital de Kaimann, un des principaux acteurs européens de produits isolants à base d'élastomère.



Greenweez, filiale de Carrefour, leader européen de la distribution en ligne de produits Bio, acquiert Planeta Huerto dans le cadre de sa stratégie de développement.



Aéroports de Paris a lancé hier un placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à 20 ans.



JCDecaux annonce que le New Zealand Overseas Investment Office, l'autorité chargée du contrôle des investissements étrangers en Nouvelle-Zélande, vient d'approuver l'acquisition d'APN Outdoor par l'entreprise spécialisée dans la communication extérieure, via un 'scheme of arrangement'.



