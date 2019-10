CAC40 : poursuite de la hausse en perspective

11/10/2019 | 08:25

Au lendemain d'un bond de 1,3% à 5569 points, le CAC40 se dirige vers une ouverture en hausse de près de 0,3% ce vendredi, sur fond d'un regain de confiance concernant les discussions commerciales sino-américaines.



'Des négociations de haut niveau entre Etats-Unis et Chine se sont déroulées jeudi', note Wells Fargo. 'Le sentiment des investisseurs a été dopé après que le Président Trump a confirmé une rencontre avec le Vice-Premier chinois Liu He vendredi'.



Les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, des prix à l'importation pour le mois de septembre, puis de l'indice de confiance du consommateur Umich (estimation préliminaire pour octobre).



Pour l'heure, les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,2% en septembre en rythme annuel, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à août, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire.



Sur le plan des valeurs, Publicis a publié jeudi soir un revenu net du troisième trimestre en recul organique de 2,7%, et a révisé ses objectifs de croissance organique, désormais attendue autour de -2,5% cette année.



Lagardère réclame en justice près de 84 millions d'euros au fonds activiste Amber Capital, 'en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation caractérisée par une multitude d'abus de minorité, de dénigrements et de harcèlements'.



Euronext a annoncé jeudi soir la création de son nouveau plan stratégique sur trois ans, intitulé 'Let's Grow Together 2022'. Aujourd'hui, le groupe de Bourses a pour objectif de poursuivre son chemin de croissance.



