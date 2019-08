CAC40 : poursuite du décrochage en vue à l'ouverture

05/08/2019 | 08:13

Après avoir terminé vendredi soir sur un plongeon de près de 3,6% à 5359 points, le CAC40 devrait commencer la semaine sur un recul de l'ordre de 1% vers 5306 points au vu des futures, toujours pénalisé par les craintes sur le commerce international.



'Une certaine aversion au risque a saisi les marchés après que le Président Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis pourraient imposer une nouvelle taxe de 10% sur 300 milliards de dollars de produits chinois', rappelle Wells Fargo Advisors.



Ce dernier pointe aussi des données macroéconomiques mitigées aux Etats-Unis, avec notamment des créations d'emplois en hausse le mois dernier, mais des révisions en baisse de leurs estimations pour mai et juin.



Ce lundi, les opérateurs seront attentifs à la parution des indices PMI d'IHS Markit portant sur l'activité globale en France et dans la zone euro dans la matinée, puis à l'indice ISM pour le secteur non manufacturier aux Etats-Unis dans l'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Eurazeo a annoncé vendredi soir avoir signé un accord définitif pour l'acquisition d'Elemica, fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement en mode Cloud, qui compte plus de 450 clients à travers le monde.



Atos a annoncé la mise en oeuvre à compter de ce 5 août d'un mandat irrévocable avec un prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 540.000 actions jusqu'au 25 septembre au plus tard.



