CAC40 : poursuite du plongeon en vue

11/10/2018 | 08:21

Au lendemain d'un plongeon de 2,1% à 5206 points, le CAC40 pourrait encore dévisser de 1,4% vers 5134 points au vu des futures, la chute des indices américains mercredi (-3,1% sur le Dow Jones, -4,1% sur le Nasdaq) n'étant pas faite pour rassurer les opérateurs.



'Le Dow et le S&P ont tous deux essuyé leur pire séance en plus de six mois, alors que les investisseurs jaugeaient la hausse des taux d'intérêt et la débâcle continue des actions technologiques', soulignait mercredi soir Wells Fargo Advisors.



Ce dernier mettait aussi en avant, comme signe de nervosité des marchés, que 'l'indice de volatilité du CBOE (VIX) a atteint son niveau le plus élevé depuis avril tandis que l'ouragan Michael touchait les côtes américaines du Golfe du Mexique'.



Après les chiffres de l'inflation pour septembre en France, qui paraitront peu avant l'ouverture, les regards se braqueront en début d'après-midi vers ceux des Etats-Unis, le consensus tablant à ce sujet sur une hausse de 2,4% des prix en rythme annuel.



Du côté des valeurs, Faurecia publie des ventes de 4.014 millions d'euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 8,3% hors incidence négative des taux de change, supérieure de 920 points de base à l'évolution de la production automobile mondiale.



Total annonce qu'à l'issue de la période d'option du paiement du premier acompte de dividende 2018 en actions, 18.783.197 actions nouvelles seront émises, représentant 0,70% du capital du groupe énergétique.



Suite à l'annonce du 12 juillet, TF1 et Lagardère indiquent avoir finalisé l'acquisition de 100% des titres de Doctissimo par le groupe de télévision, lui permettant de renforcer ses positions sur la cible féminine et sur les verticales santé-bien-être.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.