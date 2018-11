CAC40 : précipité sous 5.000 par chute de W-Street et Renault

19/11/2018 | 16:42

Le CAC40 (-0,7% sous les 5.000, à 4.990) est entraîné par le fond par Wall Street qui affiche -1% au bout d'une heure de cotations (-250Pts sur le Dow Jones).

La chute de -10% de Renault (sous 58E) pèse lourd et occulte complètement le net regain de vigueur de l'Euro vers 1,1450/$.

L'Euro-Stoxx50 a également basculé dans le rouge (-0,6%) alors que Milan -où les banques se redressent vivement- est retombé de +1,2% à -0,2%.



Rappelons que le marché parisien avait subi un nouveau contre-pied baissier vendredi et terminé la séance sur un repli de -0,2%, la semaine avait été globalement négative, avec quatre séances de recul sur cinq, la performance hebdomadaire ressortant à -1,5%.



'À court terme la tendance reste négative, alimentée dans son évolution par des tensions sur les indicateurs techniques.

A ce stade aucun retracement haussier significatif n'a encore eu lieu, pour permettre à l'indice parisien de construire une inversion de tendance durable.

Multipliant les faux départs, l'indice CAC 40 n'obtient pas de signaux suffisamment forts pour créer une dynamique et renouer avec le point pivot des 5050. L'indice phare conserve très peu de marge sur son support de rupture à 4950 points. Le maintien de la zone intermédiaire entre 4975 et 5005 points devient déterminant', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Si l'agenda économique s'annonce allégé au cours des jours qui viennent, les investisseurs n'en suivront pas moins avec intérêt les derniers développements sur le Brexit et la réponse attendue de Bruxelles face au dérapage budgétaire de l'Italie.



En attendant, du côté des changes, l'euro conforte son avance initiale pour atteindre 1,167 dollar. Le Brent, pour sa part, recule de -0,3%, à 66,90 dollars.



Du côté des valeurs, Renault focalise toute l'attention suite à la mise en examen de Carlos Ghosn au Japon, ce qui confirme les informations publiées par le journal japonais Asahi Shimbun - confirmées depuis par les autres agences de presse locales.

Selon le quotidien, celui qui est à la fois PDG de Renault et de Nissan (filiale du groupe Renault) serait en effet entendu par le parquet de Tokyo pour violation présumée de la réglementation japonaise sur les instruments financiers et les changes, suspecté d'avoir sous-évalué son salaire.

Le groupe Nissan a fait savoir qu'il devrait être démis de ses fonctions à la tête du groupe japonais d'ici jeudi.

La grande question qui taraude les marchés est 'qui pour le remplacer' alors que l'ex N°2 Carlos Tavarez est parti prendre la direction de Peugeot quand Carlos Ghosn a fait savoir qu'il prolongerait sa présidence de plusieurs années à la tête de Renault/Nissan.



Le titre Vallourec poursuit pour sa part sa descende aux enfers : après -32,3% vendredi, il recule aujourd'hui de -22% et retrace son plancher historique des 2E (1,90E au plus bas). Il a ainsi perdu près de 50% de sa valeur en l'espace de quelques séances.



Le groupe Nexans annonce la signature d'un contrat majeur pour un câble d'exportation d'énergie destiné au parc éolien Hornsea 2 d'Ørsted. Le contrat porte sur un montant supérieur à 150 millions d'euros.

Arkema recule de 4,5, pénalisé par un abaissement de sa recommandation à 'vendre' contre 'neutre' auparavant par Goldman Sachs.



