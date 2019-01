CAC40 : prochaine résistance vers 4.750/4.760 avant embellie

04/01/2019 | 19:32

La plus forte hausse (+2,7% vers 4.737) observée à Paris depuis le 6 avril 2018 paraît bien modeste en regard des +4,4% du Nasdaq vendredi soir.

Le CAC40 se fait également distancer par l'E-Stoxx50 qui affiche +2,95%, dans le sillage de Bruxelles +3% ou Francfort (+3,35%)... mais avec le franchissement des 4.730 s'ouvre la possibilité d'aller combler le 'gap' des 4.890 du 13 décembre puis de tester l'ex support des 4.925/4.930 des 25 octobre et 20 novembre dernier.

Tout échec sous 4.761 (ex-'gap' du 19/12) constituerait un signe de faiblesse extrême validant un 'flag' 4.600/4.750.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.