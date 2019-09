CAC40 : profite d'un net rebond après la décision de la BCE

12/09/2019 | 14:09

La Bourse de Paris profite d'un net rebond après les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). L'indice CAC 40 gagne désormais 0,6% à 5650 points.



Lors de sa réunion, la BCE a laissé ses taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal à 0,00% et 0,25%, mais a réduit celui de la facilité de dépôt de 0,10 points de base, pour le fixer à -0,50%.



Il prévoit que 'ces taux resteront à leurs niveaux actuels ou plus bas jusqu'à ce qu'il ait vu la perspective d'inflation converger de façon robuste vers un niveau suffisamment proche, mais inférieur à 2% au sein de son horizon de projections'.



le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a décidé de redémarrer son programme de rachats d'actifs à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros, à partir du 1er novembre prochain.



'Les investisseurs anticipaient des mesures très accommodantes après les derniers commentaires des gouverneurs de la BCE et au vu des statistiques économiques décevantes, notamment en Allemagne', rappelle-t-on du côté de IG.



'Un grand nombre de banques centrales, en Amérique, en Asie et en Europe, ont déjà assoupli leur politique monétaire ces derniers mois. C'est au tour de la BCE de se joindre au mouvement', rappelle Bruno Cavalier, chez Oddo BHF.



Wall Street avait montré l'exemple hier en signant une hausse de 0,8%, due à des espoirs de réconciliation sur le front commercial et à la forme étincelante des composantes technologiques.



Au niveau des statistiques, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France se redresse, à +0,5% sur un mois en août 2019, après un repli de -0,2% en juillet, d'après l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, ils augmentent à peine de +0,1% sur un mois, comme en juillet. En rythme annuel, la hausse des prix ralentit faiblement à +1% après +1,1% en juillet,



Du coté des valeurs, EDF a annoncé la constitution d'une coentreprise paritaire avec la société d'Abu Dhabi Masdar en vue 'd'explorer les opportunités de développement dans des projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique de taille moyenne' dans la région du golfe arabo-persique.



Bouygues annonce le succès de la cession de 29.150.000 actions Alstom, représentant 13% du capital social, au prix de 37 euros par action (soit un montant total de 1.079 millions d'euros) dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.



Air Liquide indique ce matin que sa filiale philippine a remporté un contrat de long terme portant sur la fourniture d'hydrogène à la raffinerie Tabangao que la 'major' Shell détient dans ce pays, à Batangas. Aucun montant n'a été précisé.



