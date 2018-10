CAC40 : profite d'un rebond après le record du Dow Jones

03/10/2018 | 11:03

Après avoir perdu le contact avec les 5500 points, la Bourse de Paris débute la séance en hausse de 0,3%, dans un contexte toujours marqué par de vives tensions politiques en Europe. L'indice CAC 40 reste proche des 5500Pts à 5486Pts.



En reculant de 0,7% à 5468 points hier, le marché parisien avait réussi à limiter la casse, mais aussi reperdu le contact avec les 5500 points après l'inscription d'un plus bas vers 5440 points.



Le CAC fléchit depuis trois séances mais ne rompt pas, les vendeurs ne profitant pas encore de leur avantage pour 'appuyer' sur les cours.



Reste que l'aversion au risque italien provoque une fuite vers la sécurité, qui se traduit par une tension des taux longs en Italie au-delà de 3,4%, et par le plébiscite d'actifs jugés plus sûrs comme les Bunds allemands.



'Les questions politiques demeurent un point sensible avec le bras de fer entre Bruxelles et l'Italie en attendant la présentation officielle du projet de budget de Rome le 15 octobre et avec la fin, aujourd'hui, de la conférence annuelle du Parti conservateur britannique', justifie Danske Bank.



Bonne nouvelle, Wall Street ne lâche rien et les optimistes retiendront de la séance mitigée de la veille que le Dow Jones a inscrit mardi un nouveau record absolu intraday avant de clôturer en hausse de 0,5%.



Les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui aux Etats-Unis de l'enquête ADP sur l'emploi privé ainsi que de l'indice ISM non-manufacturier, deux statistiques jugées secondaires.



En Europe, l'indice PMI Final IHS Markit composite de l'activité globale dans l'Eurozone s'inscrit à 54,1 en septembre (légèrement en-dessous de l'estimation flash à 54,2), en baisse de 0,4 point par rapport à août et signalant donc un ralentissement de l'expansion du secteur privé de la zone.



Du coté des valeurs, dans une interview accordée au Financial Times (FT), le patron et principal actionnaire de Casino, Jean-Charles Naouri, récuse de nouveau tout rapprochement avec Amazon ou Carrefour.



Iliad Italia annonce avoir obtenu un portefeuille de fréquences 5G dans le cadre des enchères en Italie. Le Ministère du Développement économique italien (MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico) a communiqué hier soir les résultats de l'appel d'offre sur les fréquences mobiles pour la 5G en Italie.



Alstom a réalisé la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie (co-entreprises Renewables, Grid et Nucléaire). Le groupe a reçu pour ces opérations un montant total de 2,594 milliards d'euros.



L'action Bureau Veritas perd près de 3% à la Bourse de Paris après une dégradation de son conseil par Credit suisse. L'influent bureau d'études a révoqué son conseil d'achat ('surperformance') pour une position neutre, l'objectif de cours étant écrêté de 24 à 23,5 euros.



Oddo maintient sa recommandation à l'Achat sur le titre Bouygues et son objectif de 49 E suite au Capital Markets Day organisé hier par le groupe dédié à ses activités de construction.



