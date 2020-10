CAC40 : profite d'un rebond après sa chute hier de 2,1%

16/10/2020 | 10:56

La Bourse de Paris profite d'un net rebond vendredi matin après sa correction de la veille, même si les investisseurs semblent rester prudents avant la publication de plusieurs indicateurs sur l'économie américaine. L'indice CAC 40 progresse de 1,3% à 4900 points.



Le marché parisien avait chuté de 2,1% en direction des 4837 points hier suite à la mise en place d'un 'couvre-feu' de quatre semaines minimum dans huit grandes métropoles françaises.



Malgré des résultats d'entreprise contrastés et des statistiques moroses, Wall Street a néanmoins réussi à limiter spectaculairement la casse hier soir, en effaçant près de 90% de ses pertes initiales.



Dans un énième retournement d'opinion, Donald Trump s'est finalement dit prêt à soutenir le plan de soutien à l'économie de 1.800 milliards de dollars qu'il avait rejeté la semaine passée, un motif d'espoir pour les marchés.



Cette dernière séance de la semaine sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec notamment l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui paraîtra dans l'après-midi.



Les investisseurs seront surtout attentifs aux chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, attendues en hausse pour le cinquième mois d'affilée.



A en croire les analystes, les fondamentaux de la consommation restent bien orientés Outre-Atlantique malgré la crise sanitaire en cours.



'Un nouveau soutien budgétaire ne ferait pas de mal mais, même sans cela, l'ampleur de l'épargne accumulée devrait permettre de prolonger la reprise des dépenses', rappelle-t-on chez Oddo BHF.



Les économistes s'attendent également à ce que la production industrielle poursuivre son redressement au vu du récent rebond des indices PMI/ISM du secteur manufacturier.



Ces statistiques devraient alimenter le débat sur la vigueur de la reprise actuelle et la possibilité que la récession de l'exercice 2020 s'avère moins forte que prévu.



Côté analyse technique, l'indice CAC 40 semble incapable, dans l'immédiat, de refranchir sa zone de résistance des 4955 et 4985 points.



Toutefois, seule une rechute soudaine sous les supports d'inversion à 4810 et 4750 points mettrait à mal la tendance haussière, préviennent les chartistes.



La séance pourrait s'avérer volatile en raison de la journée des 'trois sorcières', marquées par l'arrivée échéance de toute une série de contrats à terme et d'options sur indices et actions.



Du coté des valeurs, LVMH a réalisé des ventes de 30,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 21 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 21 % par rapport à la même période de 2019.



' Avec des ventes en recul de 7 % à périmètre et devises comparables, le Groupe connaît au troisième trimestre une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre, notamment le retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie ' indique le groupe.



STMicroelectronics a annoncé l'acquisition de la société SOMOS Semiconductor. Basée dans les Yvelines, SOMOS est une société de semiconducteurs fabless fondée en 2018.



AXA a finalisé la cession de ses activités 'vie et épargne', 'dommages' et 'retraite', en Pologne, République Tchèque et Slovaquie, à UNIQA Insurance Group AG, pour un montant total de 1 milliard d'euros.



A l'occasion de Renault eWays, un événement dédié à la mobilité électrique d'aujourd'hui et de demain, Renault a annoncé s'engager à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 en Europe. D'ici à 2030, le losange vise à réduire de 50% ses émissions de CO2 par rapport à 2010.



