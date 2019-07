CAC40 : progression marginale, records sur les OAT et Bunds

04/07/2019 | 18:04

Séance 'ultra-flat' et sans volumes à Paris: elle se termine presque naturellement à l'équilibre (+0,03%) et en Europe (+0,05% à 3.543 sur l'E-Stoxx50), en l'absence des investisseurs américains en congé ce jeudi.



L'indice CAC40 a évolué durant 8 heures et demi au sein d'un corridor de + ou -0,10%: cette stagnation finale ne nous fera pas oublier le nouveau record historique absolu inscrit à 15.247Pts en intraday et 15.222 en clôture par le CAC40 Gross Return (le jumeau du 'DAX-30').



Un nouveau zénith était prévisible alors que Wall Street avait fusé à la hausse mercredi soir et pulvérisé toute une série de records 'pile' au moment de la clôture: le scénario idéal à la veille de la fête nationale du '4 juillet'.



Au terme des échanges, le Dow Jones bondissait de 0,6% vers 26.966, le S&P 500 de 0,8% à 2.995 et le Nasdaq de plus de 0,7% à 8.170.



En Europe, les intervenants ont bien digéré les (mauvais) chiffres des ventes en mai 2019 : le volume du commerce de détail a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE28, selon les estimations d'Eurostat (alors qu'une hausse symétrique était anticipée).



En mai 2019 par rapport à la même période de 2018, l'indice des ventes de détail a augmenté de 1,3% dans la zone euro et dans l'UE, après des hausses annuelles de 1,8% et 3,2% respectivement en avril.



'Si les investissements ont connu un accès de faiblesse dû au contexte commercial international, les ventes au détail ont, elles, plutôt bien résisté jusqu'à présent', rappelle un économiste.

Le marché obligataire européen poursuit sa course aux records avec une cascade de planchers historiques en matière de rendement: -0,115% sir les OAT, -0,409% sur les Bunds allemands : les marchés jouent à fond la continuation de la politique ultra-accommodante de Mario Draghi par Christine Lagarde.

L'Euro n'en a pas trop souffert puisqu'il 'tient' sur le palier des 1,1275/$ (Donald Trump fustige une fois de plus la 'manipulation des devises de la Chine et de la BCE' dans un tweet édité mercredi soir.



Du coté des valeurs, Cap Gemini domine le CAC40 avec +2%, devant Crédit Agricole +1,8% et BNP-Paribas +1,1% (les taux ultra-bas sont pourtant pénalisants).



Total et ses partenaires annoncent avoir approuvé la Phase 3 du développement du champ de Dunga, opéré par le groupe énergétique français avec une participation de 60%, et situé à terre dans la région de Mangystau à l'ouest du Kazakhstan.



Plastic Omnium (+1,3%) annonce l'ouverture de 2 nouveaux centres à Bruxelles (Belgique) et à Wuhan (Chine). ω-Omegatech et Δ-Deltatech représentent un investissement global de 100 millions d'euros.



Alstom avance de 0,4%, aidé par Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 42 à 48 euros, sur le titre de l'équipementier de transport.



Le titre Eramet s'envole de près de 2,3% après le relèvement de recommandation d'Oddo. Le bureau d'analyses relève ainsi son opinion à Achat (au lieu de Neutre) et son objectif de cours à 100 E (au lieu de 74 E).



Le bureau d'analyses estime que les annonces récentes du management d'Eramet concernant le plan de sauvetage de la Société Le Nickel (SLN) en février 2019 et la validation (interne) des projets transformants n'ont pas été prises en compte par le marché.



Les analystes de Deutsche Bank sont désormais d'avis d'acheter l'action du blanchisseur industriel Elis, et non plus de la conserver. L'objectif de cours est parallèlement relevé de 16 à 19 euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.