CAC40 : prolongation de la baisse en vue

Après avoir reculé de 0,6% à 5375 points mercredi, le CAC40 pourrait encore céder 0,3% vers 5360 points en début de séance au vu des futures, dans le sillage de Wall Street la veille (-0,2% sur le Dow Jones, -0,4% sur le Nasdaq).



'La faiblesse des actions industrielles et technologiques a pesé sur le sentiment des investisseurs', explique Wells Fargo Advisors, pointant aussi la perspective de la prochaine réunion du FOMC la semaine prochaine.



Après la production industrielle pour avril dans la zone euro ce matin, seront publiés en début d'après-midi les ventes de détail et les prix à l'importation pour mai, ainsi que les inscriptions au chômage aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Soitec a dévoilé mercredi soir un résultat net de 90,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2018-19, en hausse de 4%, pour un chiffre d'affaires de 443,9 millions, en croissance de 43%.



Accor annonce ce mercredi soir des 'avancées significatives' en vue de la cession d'Orbis. Il consolidera l'activité immobilière d'Orbis comme un actif destiné à être cédé, à compter de la publication du premier semestre 2019.



