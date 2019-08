CAC40 : prolongation de la dynamique positive

19/08/2019 | 13:08

L'indice CAC40 commence la semaine sur un gain de l'ordre de 1,1% vers 5360 points, prolongeant ainsi le rebond convaincant de 1,2% observé vendredi dernier, avec le soutien de rachats à bon compte.



'La séance des trois sorcières de vendredi a permis à l'indice CAC 40 de stopper son hémorragie baissière, note Kiplink Finance, pointant que 'l'indice parisien a raccroché le niveau symbolique des 5300 points'.



'Un nouvelle séance de stabilité permettrait à l'indice d'initier une sortie haussière complémentaire au dernier rebond. Ce changement de tendance aurait pour premier objectif le niveau charnière des 5410 points, ancien support de long terme', juge-t-il.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,0% le mois dernier, contre 1,3% en juin, d'après Eurostat qui avait annoncé 1,1% en estimation rapide pour juillet. Le taux de l'UE s'est établi à 1,4% en juillet, contre 1,6% le mois précédent.



Aucune autre donnée majeure n'est attendue ce lundi, mais seront publiées cette semaine les estimations flash des indices PMI, ainsi que les ventes de logements et les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis.



'Les minutes de la dernière réunion du FOMC et surtout le discours que prononcera Jerome Powell en ouverture du colloque de Jackson Hole permettront de faire le point sur ce que pense la Fed', ajoute Aurel BGC.



Du côté des valeurs, Dassault Systèmes grappille 0,3% alors que les actionnaires de Medidata Solutions, réunis le 16 août, ont approuvé le projet d'acquisition de cette société par l'éditeur de logiciels d'entreprise.



