CAC40 : prolongation de la hausse après le statu quo de la BCE

25/01/2019 | 11:10

Après avoir gagné plus de 0,6% à près de 4872 points, le CAC40 prend encore 0,7% ce matin vers 4907 points, toujours encouragé par le statu quo prudent de la BCE sur sa politique monétaire de la veille.



'La conférence a vu le Président Draghi discuter des risques à la baisse sur les perspectives de croissance, un changement important par rapport à l'évaluation équilibrée précédente', rappelle Fidelity International.



'La réaction des marchés n'a pas été impressionnante, mais plus ou moins en ligne avec ce que les investisseurs avaient indiqué ces dernières semaines, à savoir un ton accommodant sur fond de dangers accrus', poursuit-il.



Ce vendredi, était attendu l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en repli vers 100,6 par les économistes. L'indice s'est réduit de 1,9 point à 99,1 en janvier.



On prendra également connaissance en fin de matinée du nombre de demandeurs d'emploi en France pour le quatrième trimestre 2018.



Dans l'actualité des valeurs, Air Liquide a pris une participation de 18,6% dans Hydrogenics Corporation, fournisseur canadien d'équipements de production d'hydrogène par électrolyse et de piles à combustible.



Le groupe de transport et de logistique Stef a dévoilé un chiffre d'affaires de 3.255,1 millions d'euros au titre de l'ensemble de l'année 2018, en croissance de 9,4%, dont 7,4% à périmètre constant.



Le spécialiste de l'homéopathie Boiron a annoncé un chiffre d'affaires annuel en recul de 2,2% à 604,21 millions d'euros, et prévenu que son 'résultat opérationnel de 2018 sera inférieur à celui de 2017'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.