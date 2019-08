CAC40 : prolonge sa tendance négative de la veille

13/08/2019 | 10:08

L'indice CAC40 affiche un recul de 0,4% à 5287 points une heure après l'ouverture, prolongeant ainsi la tendance négative de la veille (-0,3% à 5310,3 points) alors que le contexte général fait monter l'aversion au risque chez les opérateurs.



'L'inquiétude deviendra plus forte en dessous des 5255 points, la cassure de ce support ouvrirait la porte à un retour rapide sur le seuil sensible de long terme à 5175 points. Une prévision nettement négative pour l'indice CAC40 à court terme', prévient Kiplink Finance.



En cours de séance, les opérateurs prendront connaissance de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, plus tard dans la matinée, puis de l'inflation aux Etats-Unis au titre du mois de juillet.



'A moins d'une énorme surprise, cette publication devrait laisser insensible les investisseurs', juge Aurel BGC à propos de l'inflation, rappelant que leurs craintes 'sont sur la croissance mondiale et américaine avec des risques politiques majeurs'.



'Le Brexit, les guerres commerciales et les tensions géopolitiques actuelles pourraient se traduire par un second semestre instable', estiment d'ailleurs les stratégistes marché de Natixis Investment Managers et de ses sociétés de gestion affiliées.



Du côté des valeurs, Getlink recule de 2,3% après l'annonce d'un trafic en baisse sur ses navettes sous la Manche en juillet, un repli qui intervient alors que l'économie britannique commence à montrer quelques signes de faiblesse.



