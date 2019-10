CAC40 : prudence en vue avant l'enquête ADP

02/10/2019 | 08:26

Après avoir chuté de 1,4% à moins de 5598 points la veille, le CAC40 devrait commencer la séance en léger retrait de 0,2% au vu des futures, dans le sillage d'une clôture en berne de l'autre côté de l'Atlantique.



'Des données décevantes ont nourri les inquiétudes au sujet de l'économie américaine', rappelant Wells Fargo, pointant en particulier un indice ISM manufacturier qui s'est enfoncé en terrain négatif le mois dernier.



Ce mercredi, les regards seront tournés en début d'après-midi vers l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis, pour laquelle le consensus n'anticipe que l'annonce de 138.000 nouveaux emplois privés au titre de septembre.



Du côté des valeurs, Pernod Ricard annonce la présentation aux instances représentatives du personnel du projet 'Reconquête !', destiné à 'retrouver la croissance sur un marché français en pleine mutation'.



Suez fait part du lancement de 'Shaping Suez 2030', plan stratégique pour 'accroître la création de valeur pour toutes les parties prenantes sur une période de quatre ans, avec en plus des résultats tangibles dès 2021'.



Arkema indique avoir finalisé les acquisitions de Prochimir, fabricant de films adhésifs de haute performance, et de Lambson, société spécialisée dans les photoinitiateurs pour résines photoréticulables.



