CAC40 : prudence, entre reconfinements et élections Sénat US

La Bourse de Paris a accru ses pertes à partir de la fin de la matinée, ainsi que l'ensemble des places européennes, le repli s'amplifiant jusque vers -0,8% (5.5540) avant de se réduire à -0,6% vers 5.555.



Le CAC40 ne gagne ni ne perd de terrain sur ces 2 premières séances de l'année, l'E-Stoxx50 (-0,8%) cède 0,3% sur 48H.



Après la forte baisse des indices à Wall Street la veille, les incertitudes entourant la politique américaine (élections en Georgie, validation définitive ou non du scrutin du 3 novembre) et la situation sanitaire globale, les opérateurs se montrent plus frileux.

Wall Street craint de voir deux sénateurs démocrates l'emporter en Georgie, ce qui pourrait permettre à Joe Biden de faire passer une hausse de la fiscalité sur les entreprises, disposant de la majorité dans les deux chambres du Congrès.

'Si les Démocrates gagnent ces deux sièges, chacun des deux partis aura exactement 50 sénateurs et c'est alors la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui pourra décider de la majorité', explique la banque Oddo.



Les investisseurs jugent plus prudent de prendre quelques bénéfices après une fin d'année 2020 en fanfare (tous les indices US ont fini 2020 au zénith) et dans l'attente d'indicateurs économiques importants aux Etats-Unis.

La tendance est également pénalisée par la perspective de nouveaux confinements stricts en Europe, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni, où Boris Johnson a annoncé un reconfinement intégral de niveau 5 - le plus sévère à l'échelle du pays - pour un minimum de six semaines, ce qui signifie un arrêt presque complet de l'activité.



'La nouvelle année a débuté par une séance volatile', rappellent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Les compagnies aériennes et les chaînes hôtelières, très affectées par le coronavirus, ont figuré parmi les plus grands perdants de la journée, au même titre que les valeurs dites de rendement, comme les services collectifs et l'immobilier', souligne la banque danoise.



Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs observeront de près l'indice ISM manufacturier pour le mois de décembre aux Etats-Unis, attendu dans le courant de l'après-midi.



Au mois de décembre, l'indice PMI manufacturier était ressorti stable, au voisinage de son pic de l'année (56,5), ce qui semble confirmer que la demande de biens reste soutenue et que l'activité manufacturière peut encore poursuivre son rattrapage.



Du coté des valeurs, Tikehau Capital annonce que le groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales, LCL et Crédit Agricole SA -l'entité cotée en Bourse), investit 100 millions d'euros dans le nouveau fonds de place dédié à la filière aéronautique géré par sa filiale Ace Capital Partners.



Saint-Gobain annonce être entré en négociations exclusives avec BME (Building Materials Europe), en vue de la cession de Saint-Gobain Building Distribution the Netherlands (SGBD NL).



Innate Pharma annonce que Sanofi a décidé de faire progresser IPH6101/SAR443579, anticorps utilisant le format d'anticorps multi-spécifique propriétaire d'Innate, vers les études précliniques réglementaires visant l'étude d'un nouveau médicament expérimental.





