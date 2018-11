CAC40 : prudence traditionnelle à la veille des 'Midterm' US

05/11/2018 | 15:08

Le CAC40 (+0,15% environ) joue avec la ligne de flottaison (et celle-ci se situe vers 5.100Pts), sans parvenir véritablement à faire se dégager une tendance nette.

Après un gain de 2,7% la semaine dernière, la bourse de Paris évolue donc sur une note plus prudente, les investisseurs se montrant réticents à prendre des positions avant la tenue des élections de mi-mandat américaines.



L'Euro-Stoxx50 grappille +0,3%, de même que la bourse de Londres mais Wall Street ne va pas nous aider puisque le Dow Jones et le S&P500 s'effritent de -0,1% et le Nasdaq de -0,2% depuis l'ouverture.



Prudence à Wall Street alors que les électeurs américains doivent renouveler demain 435 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que 35 mandats de sénateurs sur 100 (un tiers), tout en se prononçant sur 39 postes de gouverneur.



'Le scrutin va énormément retenir l'attention, mais il est peu probable qu'il aboutisse à de grands changements en termes de politique économique', estime Danske Bank.



Autre raison pour les investisseurs de se montrer prudents, Wall Street s'est enfoncée vendredi en territoire négatif.

La cause ? Un communiqué de la Maison Blanche expliquant que rien n'était fait concernant le règlement du différend commercial sino-américain - ce qu'a confirmé Larry Kudlow, le conseiller économique de Donald Trump, sur CNBC en se déclarant 'moins optimiste' sur la perspective d'un accord imminent avec Pékin qu'il ne l'était un mois auparavant.



Du côté des statistiques, on connaîtra ce jour l'ISM des services aux Etats-Unis. La Fed convoque par ailleurs cette semaine une réunion de politique monétaire (qui devrait se solder par la confirmation d'une hausse de +25Pts mi-décembre, juste avant Noël).



Notons que l'expansion du secteur des services du Royaume Uni a ralenti au mois d'octobre, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui a perdu 1,7 point par rapport au mois précédent pour ressortir à 52,2, son plus bas niveau depuis mars dernier.



Du côté des changes, l'euro s'effrite à 1,1375 dollar (-0,1%). Le Brent se redresse avec un peu plus de vigueur: +1,5% à 73,3$.



Dans l'actualité des valeurs, Sempra Energy et Total (+1% à Paris) annoncent un protocole d'accord pour des projets d'exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) nord-américain, prioritairement le développement des projets Cameron LNG en Louisiane et Energía Costa Azul (ECA) en Basse-Californie (Mexique).



Il prévoit que Total pourra enlever jusqu'à neuf millions de tonnes (Mtpa) de GNL par an à partir des projets Cameron LNG Phase 2 et Energia Costa Azul (ECA) LNG. Actionnaire à 16,6% du projet Cameron LNG, il pourra également devenir actionnaire du projet ECA LNG.



Séché Environnement (+2,3%) annonce son intention d'acquérir, au travers sa filiale sud-africaine entièrement contrôlée, 100% du capital d'Interwaste Holdings Limited, spécialiste du traitement des déchets en Afrique du Sud.



L'opération sera réalisée à travers un plan d'arrangement proposé aux actionnaires d'Interwaste au prix de 1,20 rand par action. Elle représenterait environ 32 millions d'euros qui serait financé par la ligne de liquidités du contrat bancaire de juillet.



Auchan Retail, Casino (+0,8%) et Schiever annoncent que leur centrale d'achat nouvelle génération Horizon lance sa première filière agricole française d'approvisionnement qui portera sur les oeufs de plein air à marques de distributeur des trois entreprises.





