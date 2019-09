CAC40 : quasi stable, aucun indicateur majeur attendu

20/09/2019 | 10:38

La Bourse de Paris débute la séance quasi stable vendredi matin dans la foulée de sa belle séance de la veille due à la baisse largement anticipée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi soir. L'indice CAC 40 perd 0,1% et reste proche du niveau des 5655 points.



Le marché parisien avait gagné 0,7% à 5659 points hier et quasiment terminé la journée au plus haut du jour, du mois et de l'année.



Cette séance des 'quatre sorcières' - marquée par l'expiration de plusieurs contrats d'options et de futures sur indices et actions - devrait être consacrée aux derniers habillages de portefeuille de fin de trimestre.



Après un milieu d'été un peu chaotique, les indices sont repartis de plus belle à la hausse et le troisième trimestre boursier s'avère finalement positif, même si l'avancée est sans commune mesure avec celle des premiers et deuxièmes trimestres.



Sur les trois derniers mois, le marché parisien affiche ainsi une hausse de 2,2%.



Si le CAC reste pour l'instant enfermé au sein d'un corridor allant des 5590 aux 5670 points, la tendance de fond reste sensiblement haussière, estiment les chartistes.



Le catalyseur tant attendu ne surviendra sans doute pas aujourd'hui. Aucun indicateur majeur ne figure en effet à l'agenda du jour.



Du coté des valeurs, le groupe Casino confirme être entré en discussions avec Aldi France concernant l'acquisition de Leader Price en France métropolitaine.



XL Airways a annoncé la suspension de ses ventes de billets à compter du 19 septembre, se déclarant en 'grande difficulté financière'.



Lagardère Travel Retail a annoncé la finalisation de l'acquisition d'International Duty Free, le leader du Travel Retail en Belgique, présent également au Luxembourg et au Kenya.



L'agence de notation-crédit Moody's a relevé hier de 'A1' à 'Aa3', soit d'un cran, son appréciation de la dette de long terme de Crédit agricole SA. De plus, la perspective associée à cette notation, qui peut présager de son évolution, a été relevée de 'stable' à 'positive'.



