CAC40 : quasi stable avant la décision de la Fed

18/09/2019 | 11:41

La Bourse de Paris enregistre ce matin une légère hausse avec des volumes réduits, les investisseurs jouant la carte de l'attentisme avant l'annonce, ce soir, des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. L'indice CAC 40 progresse de 0,1% à 5622 points.



Le marché parisien semble totalement sous contrôle depuis le début de la semaine et affiche une volatilité minime compte tenu des événements géopolitiques qui secouent le pétrole dans tous les sens.



Le surgissement de nouvelles incertitudes aurait pu plomber des marchés boursiers chèrement valorisés qui tutoient leurs records absolus, mais le CAC a aisément réussi à préserver son palier des 5600 points.



A Wall Street, tout comme en Europe, les écarts sont demeurés contenus dans d'étroites limites hier, avec des indices qui affichaient des écarts inférieurs à 0,1%.



A quelques heures du communiqué final de la Fed, les investisseurs ne semblent plus miser de gros espoirs sur une attitude 'colombe' de la banque centrale, même si une baisse de taux de 25 points de base apparaît désormais intégrée dans les cours.



Les investisseurs évaluent à 65% la probabilité d'une baisse de taux ce soir, au terme de la réunion de deux jours du comité stratégique de l'institution.



Problème, les derniers indicateurs économiques témoignent d'une évidente robustesse de l'activité et ne justifient pas pleinement un soutien monétaire.



La conférence de presse de Jerome Powell sera donc très suivie car le marché cherchera à savoir si la banque centrale compte s'en tenir aux mesures d'assouplissement monétaire engagées jusqu'ici.



Au niveau des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est de nouveau établi à 1,0% le mois dernier, exactement comme en juillet donc, d'après Eurostat. C'est aussi ce qu'anticipaient les analystes. Le taux de l'Union européenne s'est établi à 1,4% en août, là encore stable par rapport au mois précédent.



Du coté des valeurs, Airbus Group a mis à jour ce matin ses prévisions de moyen terme sur le marché aéronautique. D'ici 2038, estime l'avionneur européen, la flotte mondiale d'avions dédiés au transport des passagers et du fret devrait passer de pratiquement 23.000 à 48.000 appareils, soit en moyenne annuelle une progression de 4,3%.



En 2038, la flotte mondiale compterait, selon les calculs d'Airbus, 47.680 avions, dont 8.470 seront issus de la flotte actuelle, et dont 39.210 seront donc neufs.



EDF fait un point aujourd'hui sur l'écart relatif au référentiel technique de fabrication de composants de réacteurs nucléaires par Framatome. A ce stade de l'instruction technique portant sur ces composants, EDF estime que les écarts constatés ne remettent pas en cause l'aptitude au service des matériels et ne nécessitent pas de traitement immédiat.



Le Conseil de Vallourec a choisi Edouard Guinotte pour succéder à Philippe Crouzet dans ses fonctions de membre et Président du Directoire à l'issue de son mandat. Il sera nommé pour quatre ans.



