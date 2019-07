CAC40 : quasi stable avant les résultats d'entreprises US

16/07/2019 | 10:33

La Bourse de Paris débute la séance en très légère hausse mardi matin, alors que la saison des résultats va entrer dans le dur aujourd'hui à Wall Street. L'indice CAC 40 gagne 0,1% à 5583 points.



Après les comptes de Citigroup hier, les publications de résultats d'entreprises américaines vont s'enchaîner aujourd'hui et continuer de monopoliser l'attention des investisseurs.



Plusieurs ténors de la cote - parmi lesquels Johnson & Johnson, JPMorgan, Morgan Stanley, Netflix et Wells Fargo - ont prévu de dévoiler leurs performances dans la journée.



Ces publications suscitent une attente particulière en raison de la valorisation élevée du S&P 500, qui se traite 16,9 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de long terme de 14,8.



Cette nouvelle saison de résultats pourrait donc réveiller les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale, laissées opportunément de côté lors du récent rally boursier.



Hier, Wall Street avait réussi à poursuivre sur sa lancée des six semaines précédentes et à inscrire toute une série de nouveaux plus hauts historiques.



Au-delà des publications de résultats, les investisseurs attendent également de prendre connaissance des chiffres clé des ventes de détail aux Etats-Unis, attendues en petite hausse de 0,1% au mois de juin.



'Sachant que la consommation représente environ 70% du PIB américain et que nous approchons d'une réunion cruciale de la Fed d'ici à deux semaines, l'indicateur en dira beaucoup sur les intentions de la banque centrale en matière de baisses de taux - et par conséquent sur le sort du dollar et des marchés d'actions', souligne Kyle Rodda, chez IG.



Du coté des valeurs, le Groupe a enregistré 1 938 579 véhicules vendus au premier semestre, en baisse de 6,7 % dans un marché en baisse de 7,1 %. En Europe, les immatriculations sont stables sur un marché en baisse de 2,5 %.



Le groupe LVMH annonce avoir conclu un accord avec Stella McCartney, afin d'accélérer le développement de la Maison Stella McCartney.



Tera annonce ce jour le succès de son introduction en bourse. Cette opération permet à la société de réaliser une augmentation de capital de 6,0 ME.



