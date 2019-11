CAC40 : quasi stable avec des volumes faibles

29/11/2019 | 11:10

La Bourse de Paris est quasi stable ce matin avec des volumes inexistants, alors que les marchés américains tournent toujours au ralenti du fait du 'Black Friday' et du pont de Thanksgiving. L'indice CAC 40 gagne 0,1% et reste proche du niveau des 5920 points.



Le marché parisien avait reculé pour la seconde séance consécutive hier (-0,3% en données cumulées) face à la colère exprimée par Pékin contre Washington après la signature d'une motion en faveur des droits humains et la démocratie à Hong Kong.



Sans surprise, la Chine a exigé le retrait de cette motion sous peine de prendre des 'mesures de rétorsion fermes' afin de mettre fin aux interférences dans les affaires internes chinoises.



C'est dans ce climat tendu que les investisseurs guetteront aujourd'hui de nouveaux développements dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



En Asie, les principaux marchés ont clôturé en baisse vendredi, pénalisés par la crainte qu'inspire aux investisseurs ce regain de tensions sur le commerce.



Pour le Nikkei, à Tokyo, la séance s'est soldée jeudi par un repli de l'ordre de 0,5%. A Shanghai, l'indice SSE Composite a cédé plus de 0,6%.



Wall Street - fermée hier pour la fête de Thanskgiving - ne rouvrira aujourd'hui que pour une demi-séance, avec une clôture avancée à 13h00 (heure de New York) soit 19h00 (heure de Paris).



La séance s'annonce de toute façon calme puisqu'aucun indicateur américain ne figure à l'agenda en cette journée de 'Black Friday', censée donner le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année.



A noter qu'en dépit des deux dernières séances de repli à Paris, la tendance sur la semaine n'en demeure pas moins positive, puisque le CAC a repris 0,6% depuis le 22 novembre.



Du coté des statistiques en France, au troisième trimestre 2019, le PIB en volume progresse au même rythme qu'aux deux trimestres précédents de +0,3%, selon les données détaillées de l'Insee, qui confirme ainsi son estimation précédente.



En rythme annuel, la hausse des prix à la consommation de la France accélérerait à +1% en novembre 2019, après +0,8% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



En octobre 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens se redressent légèrement de +0,2% en volume, après -0,3% en septembre, à en croire les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Sur les actualités des sociétés, Alstom a remporté un nouveau contrat, cette fois en Italie auprès d'une filiale de l'opérateur ferroviaire lombard Ferrovie Nord Milano (FNM). L'affaire, qui porte sur la fourniture de 31 trains régionaux Coradia Stream à partir de 2022, est chiffrée à 194 millions d'euros.



Standard & Poor's (S&P) réaffirme sa note de crédit 'A+' avec une perspective 'stable' sur LVMH, après l'annonce par le géant du luxe de l'acquisition du joaillier américain Tiffany pour une valeur des fonds propres de 14,7 milliards d'euros.



Suez annonce avoir remporté un contrat d'une durée de cinq ans pour l'exploitation et la maintenance du centre d'enfouissement des déchets de Barka situé au Sud de la région d'Al-Batina, au Sultanat d'Oman.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.