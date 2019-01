CAC40 : quasi stable, la lourdeur prédomine avant vote Brexit

15/01/2019 | 15:17

L'incursion au-delà des 4.800 n'aura pas duré plus d'une matinée: la Bourse de Paris bascule en territoire négatif (de l'épaisseur du trait pour l'instant) le climat étant plombé en début d'après-midi par les résultats de JP-Morgan et la perspective d'un échec probable du vote prévu ce soir à Westminster concernant l'accord sur le Brexit.



'Les résultats [du vote sur le Brexit] sont attendus après 20 heures, heure de Paris. Selon les derniers sondages, le Premier ministre May devrait essuyer un camouflet. Il lui manquerait autour de 100 votes pour l'emporter', indique ce matin Saxo Banque.



'L'indice parisien manque nettement de moteur pour dépasser et déborder son haut de canal ascendant à 4.805 points. En configuration haussière, le premier objectif court terme est à 4.880/4.910 points. En cas de consolidation, l'indice CAC 40 reste très proche du support d'inversion de tendance long terme à 4.755 points', tempèrent les équipes de Kiplink.



Le marché a rapidement zappée l'indice des prix à la consommation (IPC) en France est stable en décembre 2018 sur un mois, après un repli de 0,2% en novembre, mais corrigé des variations saisonnières, il baisse de 0,2% sur un mois, après un repli de 0,1% en novembre.

Les prix à la production aux Etats-Unis se sont contractés de 0,2% en décembre aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 0,1%.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains ont stagné le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une hausse de 0,2%.



En comparaison avec la même période l'année précédente, les prix à la production industrielle se sont accrus de 2,5% au mois de décembre 2018, un taux annuel stable par rapport à celui observé en novembre.



Net recul de l'indice Empire State de la Fed de New York qui a chuté ce mois-ci pour s'établir à 3,9, après 11,5 en décembre 2018, alors que le consensus anticipait au contraire une progression à 11,5 après une estimation initiale de 10,9 pour le mois dernier.



Du côté des changes, l'euro ne bouge pas depuis ce matin, autour de -0,3%, à 1,1433 dollar. Le Brent, pour sa part, avance de 0,3%, porté à 59,45 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Iliad et Air-France ferment la marche avec -5,5%, inversement, Interparfums s'adjuge un eu plus de 8% dans le sillage d'un relèvement par le fabricant de parfums de ses objectifs de chiffre d'affaires et de marges, moins de 15 jours avant de dévoiler ses ventes de 2018.



Le titre Visiativ est stable, ne réagissant guère à l'annonce faite par le groupe d'une prise de participation majoritaire au capital de Jumpstart, un cabinet de conseil en financement de l'innovation au Royaume-Uni.



Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total a chuté à 29,1 dollars par tonne au quatrième trimestre 2018, contre 39,9 dollars au trimestre précédent, mais 35,5 dollars un an auparavant. Le titre recule actuellement de -1,2%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.