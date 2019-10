CAC40 : rebond attendu avant les résultats américains

15/10/2019 | 08:29

Dans l'attente du coup d'envoi à la saison des résultats aux Etats-Unis ce mardi, les futures sur le CAC40 présagent une ouverture en hausse de 0,5%, au lendemain d'un recul de 0,4% à 5643 points sur fond d'incertitudes au sujet des pourparlers sino-américains.



'Pékin aurait besoin d'engager des discussions supplémentaires avant de signer un accord commercial initial', rapporte Wells Fargo, notant aussi que le Secrétaire américain au Trésor a rappelé que les taxes pourraient augmenter en décembre en l'absence d'accord.



La première grande vague de trimestriels américains est attendue en milieu de séance, avec notamment les groupes de santé Johnson & Johnson et UnnitedHealth, ainsi que les banques JPMorgan et Goldman Sachs.



Sur le front des indicateurs, après l'annonce ce matin de l'inflation en France et de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, sera publié en début d'après-midi l'indice Empire State de la Fed de New York.



Pour l'heure, Sanofi fait part de l'inauguration de sa nouvelle usine de fabrication digitale à Framingham au Massachusetts, 'première usine digitale au monde faisant appel à des technologies de production intensive et en continu de médicaments biologiques'.



Wendel annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Crisis Prevention Institute, société américaine spécialisée dans les formations en gestion des comportements et de prévention de crises, pour une valeur d'entreprise de 910 millions de dollars.



