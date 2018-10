CAC40 : rebond contrarié par nervosité WStreet & secteur auto

17/10/2018 | 18:40

Le repli de la bourse de Paris s'est un peu tempéré en fin de séance alors que Wall Street réduisait de moitié ses pertes initiales. A 18H30, ces pertes voisines de -1% en moyenne ont été intégralement effacées.



Le CAC40 (-0,54% à 5.154) recule dans le sillage de l'Euro-Stoxx50 (-0,45% à 3.243) alors les pertes se sont creusées à la bourse de Milan (-1,34%): le budget italien serait rejeté par Bruxelles selon 'Der Spiegel' ce qui alimente les craintes d'une dégradation imminente de la notation de la dette italienne.



Cette séance restera également marquée par le décrochage de -2,5% du prix du baril à 70$ à New York après publication des stocks hebdo selon l'EIA: ils ont augmenté de 6,5 millions de barils contre +1,88 millions de barils attendus.



Après les chiffres de l'inflation au Royaume Uni (+2,4% au lieu de +2,6% anticipé) et dans la zone euro (confirmé à +2,1%) au titre du mois écoulé ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis : les mises en chantier de logements ont reculé de 5,3% en données CVS le mois dernier aux Etats-Unis mais elles progressent de +3,7% en rythme annuel.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, se contracte symboliquement de -0,6% à 1.241.000 mais prend à contre pied le consensus de +3% à 1.280.000, soit un repli de -1% en rythme annuel.



Du côté des valeurs, Danone chute de -4,35% après avoir publié un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 4,4% en données publiées mais en hausse de 1,4% en comparable, un gain de 3,3% en valeur, faisant plus que compenser une baisse des volumes de 1,9%. Malheureusement, Danone pâtit d'un recul d'environ 20% des ventes en Chine en Nutrition Infantile.

Lourd repli également des valeurs du secteur automobile avec Peugeot -4,6%, Renault -3,1%, les équipementiers Faurecia (-5%) puis Valéo et Michelin avec -3,4% et -2,8%.

C'est lié au recul supérieur à -23% des ventes d'autos en septembre (-48% pour Volkswagen) en France après une accélération inhabituelle -et technique- au mois d'août.



Inversement, ST-Micro avance de +0,8% dans le sillage des très bons résultats trimestriels du néerlandais ASML.



Total et Adani Group annoncent avoir signé un accord portant sur le développement conjoint d'une offre multi-énergies à destination de l'Inde, coopération qui couvre le gaz naturel liquéfié (GNL) et la distribution de carburants.



Thales et Gemalto annoncent avoir reçu dans le cadre de leur projet de rapprochement, l'autorisation règlementaire en Afrique du Sud, portant ainsi à sept sur 14 les autorisations requises obtenues.

Genfit bondit de +10,6% et prend la tête du SRD; Ubisoft (stable) annonce la nomination de Frédérick Duguet au poste de directeur financier, en remplacement d'Alain Martinez qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Cette nomination sera donc effective au 1er janvier 2019.



GL events a présenté jeudi soir un chiffre d'affaires de 769,7 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 11,7% (+11,6% en organique) par rapport aux neufs premiers mois de 2017.



Altarea Cogedim a fait état d'une progression nette de 20% de son chiffre d'affaires à fin septembre, à 1,573 milliard d'euros, et confirmé viser un résultat net récurrent de l'ordre de 300 millions à horizon 2020.



